Compradores de Walmart advierten al público que las cajas de autopago están cobrando de más

No hay nada como ir al supermercado, tomar las cosas que necesitas y pasar al autopago sin tener que pasar una eternidad en las filas de las cajas; pero esa experiencia positiva podría dar un giro si al revisar tu ticket que pagaste por algo que ni siquiera llevabas en el carrito. Y esto fue lo que le pasó a una compradora de Walmart, que compartió cómo la caja de autopago le cobró un artículo que no llevaba y advirtió a otros compradores de este problema.

A través de su cuenta de TikTok Jazmine Ashley, @jazmineashley06, compartió la experiencia negativa que tuvo con el autopago de Walmart, donde se le cobró un producto que nunca escaneó. “Estoy comprando en Walmart y noté esto mientras escaneaba”, comienza su explicación y hace zoom a los productos en la pantalla donde aparece ropa “Girls Casual” de $16.98 dólares.

“Aquí no hay nada que diga chicas, nada. Esto es comida. ¿Cómo llegó esto aquí? Necesito entender esto. Alguien tiene que explicarlo porque no creo que estén agregando cosas y que la gente no preste atención”, explica Jazmine mientras enseña sus compras ya empaquetadas. La compradora recalca que si no se hubiera dado cuenta a tiempo habría terminado pagando los $17 dólares adicionales.

Jazmine Ashley le deja claro al empleado de Walmart que la estaba ayudando que no está molesta con él, pero insiste en que quiere una explicación porque no hay stickers adicionales en sus productos y tampoco lleva ninguna prenda, como refleja la pantalla del autopago.

La compradora advierte al público y los invita a que “presten atención” a esos artículos “inexistentes” cuando pasen por las cajas de autopago en Walmart para que no terminen pagando por cosas que no están comprando y cuestiona si el minorista está “tratando de robar” discretamente a los consumidores.

Podría parecer un error, ¿cierto? Lo curioso es que al parecer no es un incidente aislado y otros internautas compartieron sus experiencias en los comentarios del TikTok de Jazmine y aseguraron que habían tenido el mismo problema al usar las cajas de autopago de Walmart, donde se les cobró por artículos que no llevaban.

“SÍ, esto me ha pasado más de una vez y la primera vez fue un artículo de $80 y la segunda vez alrededor de $10. Siempre reviso ahora”, escribió un internauta. Otro agregó: Me cobraron $5.99 3 veces por algo que ni siquiera tenía nombre. Era simplemente un código de producto universal. Casi como si lo hubieran ingresado manualmente, pero pasé por el autopago”.

Y para aquellos que piensan que el error se debió a que el código de barras era el equivocado, porque alguien lo puso en un producto que no correspondía, Jazmine explicó que todos sus códigos estaban bien, pues volvió a verificar los artículos escaneados.

Entre que son peras o manzanas, la recomendación es siempre estar muy atento a lo que aparece en la pantalla de las máquinas de Walmart; así te aseguras de que los productos que llevan corresponden con lo que te están cobrando y que no se te está haciendo ningún cargo extra. De ser así, acude a servicio a cliente o pide ayuda a alguno de los empleados.

Mira el video del cobro extra en el autopago de Walmart aquí

