Michael J. Fox aseguró que le gustaría volver a actuar

En 2020, Michael J. Fox, quien fue diagnosticado con Parkinson en hace más de tres décadas, anunció su retiro oficial de la actuación; sin embargo, el actor dijo recientemente que le gustaría volver a actuar.

En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor de 62 años de edad recordó sus comienzos en la actuación cuando protagonizó la comedia de NBC Family Ties. En ese momento, Fox tenía 22 años y, contó, sentía interés por todas las áreas relacionadas con Hollywood. “Quería hacerlo todo”, aseguró.

Fox indicó que disfrutó cada papel que hizo en su carrera y cada proyecto en el que participó. “Si alguien me ofrece un papel y lo hago lo paso bien, genial”, dijo. “Quiero decir, el documental fue muy emocionante”, agregó sobre Still, documental de AppleTV+ en el que narra su lucha contra el Parkinson.

Al ser consultado sobre si le gustaría actuar de nuevo, Fox no descartó la idea, aunque dijo que las condiciones ahora no son las adecuadas.

“Me dedicaría a actuar si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo”, dijo.

Michael J. Fox se retiró de la actuación en 2020. En ese momento, el actor contó en una entrevista con Empire que una escena de Once Upon a Time in Hollywood,de Quentin Tarantino, lo hizo tomar la decisión de retirarse.

La escena que lo hizo tomar la decisión fue en la que el personaje de Rick Dalton no podía recordar sus líneas porque lo hizo recordar cuando tuvo dificultades para memorizar sus líneas para un cameo que tuvo en The Good Fight.

“Hay una escena en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ya no puede recordar sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita en el espejo. Es una locura. Tuve un momento en el que me miraba en el espejo y pensé: ‘Ya no puedo recordarlo’”, reveló el actor en una entrevista con Empire.

Gran ovación

En febrero, Michael J. Fox subió al escenario en silla de ruedas para presentar la categoría Mejor Película, que se llevó Oppenheimer, y recibió una gran ovación de pie por el público.

En ese momento, el actor nombró a las cinco cintas que competían en la categoría de Mejor Película y antes de mencionar a la ganadora, Oppenheimer, dijo que tenían algo en común: “Son lo mejor que hacemos. No importa quién eres o de dónde vengas, estas películas nos unen. Hay una razón por la que dicen que las películas son magia. Porque una película puede cambiar tu día e incluso pueden cambiar tu vida”.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el actor habló sobre cómo se sintió tras la ovación que recibió en los Premios BAFTA y lo que representa para él.

“Todavía es realmente sorprendente”, dijo sobre la ceremonia que celebró en febrero. “Me encanta y lo aprecio, pero lo tomo más como un reconocimiento de la determinación y la resolución para resolver el gran problema, y ​​de que todos tenemos el poder de hacer lo que sea que podamos para hacer avanzar las cosas”, agregó.

“Creo que la gente simplemente dice: ‘Gracias por aguantar e ir tras esto’. Y lo aprecio”, aseguró.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y, durante siete años, intentó ocultar el avance de su enfermedad. Sin embargo, una vez que lo hizo público, el actor decidió dedicar su vida a buscar una cura a través de su función, que lleva su nombre, con la que ha recaudado 1.500 millones de dólares para investigación.

