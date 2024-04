Canelo Alvarez sigue con su intercambio de frases con David Benavídez 

Saúl Álvarez se enfrentará a Jaime Munguía el 4 de mayo en el T-Mobile Arena. Este combate ha generado muchas críticas, pues los aficionados al boxeo querían a David Benavídez. El “Bandera Roja” criticó la elección del Canelo y Saúl Álvarez no dudó en responderle.

Todo comenzó desde que el Canelo Álvarez aseguró que pelearía con David Benavídez solo cuando vea de regreso una exorbitante ganancia. Canelo habló de cifras que llegan hasta los $200 millones de dólares.

“Tal vez, quien sabe, pero él no trajo nada a la mesa para mí… pero si algún promotor con el que trabaje viene conmigo y me dice: ‘Te ofrezco $150 o $200 millones de dólares’, esa sería la única razón por la que pelearía con él porque lo único que aporta son 25 libras más“, dijo el Canelo para ESNEWS.

En este sentido, David Benavídez no tardó en responder a las exigencias de Saúl Álvarez. El “Bandera Roja” realizó una picante respuesta al aconsejarle al Canelo compararse “valentía” con todo el dinero que gane.

“Canelo, si no tengo nada que ofrecerte, ¿por qué estas pidiendo $150-$200 millones de dólares para pelear con alguien que no vale nada? Ojalá después de que ganes ese dinero te sobre para que te compres un par de huevos“, dijo Benavídez a través de sus redes sociales.

David Benavidez ripping into Canelo Alvarez on Instagram overnight: “Buy a pair of nuts.” pic.twitter.com/sq3f8Fj3gA — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 21, 2024

La respuesta de Saúl Álvarez

El Canelo no se metió en la polémica después de la réplica de David Benavídez. Sin embargo, Saúl Álvarez fue cuestionado sobre estas palabras y continuó con la lucha mediática con el “Bandera Roja”.

“Ya tengo huevos, no necesito comprarlos (…) Nada me han regalado y estoy en la posición que estoy base a huevos y tantas peleas que he hecho, no tengo que darle gusto a la gente que nunca está contenta”, dijo el Canelo para Universal.

Finalmente, el boxeador tapatío mostró su tranquilidad al explicar que está acostumbrado a este tipo de peticiones. Canelo Álvarez considera que ha cumplido con los caprichos de los aficionados y, a pesar de ello, le siguen exigiendo otros contrincantes.

“Siempre va a estar ahí alguien, cuando no era Golovkin, era Billy Joe Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Miguel Ángel Coto, nunca están contentos con nada”, concluyó.

Mexicanos al grito de guerra 🇲🇽🗣️ Nos vemos el 04 de mayo en el T-Mobile en las Vegas #CaneloMunguia pic.twitter.com/T5vG7U6mkO — Canelo Alvarez (@Canelo) March 9, 2024

