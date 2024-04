El “Vasco” Aguirre descarta tercer periodo al frente de la selección de México y brinda apoyo total a Jaime Lozano

El ex técnico de la selección de México, Javier Aguirre en el umbral de la disputa de la Copa del Rey vs. el Athletic Club descartó la posibilidad de asumir el cargo al frente del representativo mexicano por tercera ocasión en su trayectoria como director técnico y en ese sentido, pidió apoyo para el proceso de su colega Jaime Lozano, con quien volvió a ponerse a sus órdenes para cualquier tipo de asesoramiento.

En entrevista realizada por TV Azteca, Javier Aguirre dijo textualmente sobre la posibilidad de dirigir nuevamente a la selección de México, como lo hizo en los Mundiales de 2002 en Corea y Japón, así como en 2010 en Sudáfrica.

“Creo que el idóneo en este momento es Jimmy Lozano”, expuso.

No, en este momento, ¿pero sin en cuatro o cinco años te la vuelven a ofrecer?

Si yo dijera que si en este momento se podría malinterpretar. En este momento estoy comprometido con la selección de México, con apoyar a Jimmy, con asesorarlo cuando él quiera, lo he hecho dos o tres veces y estoy contento con ello. Creo que es un hombre con ganas, joven, con buen manejo de grupo, con buena personalidad. En forma y fondo creo que va bien, vamos a esperar la Copa América, pero creo que dentro de todo, el proceso va dentro del cauce normal.

El llamado “Vasco” Aguirre también se refirió a las constantes victorias que ha tenido el seleccionado de Estados Unidos sobre México, al señalar que: “No me parece llamativo, porque, por otra parte, a los americanos, tú los ves país contra país, es absolutamente lógico que nos ganen en todo o en casi todo y en ese sentido creo que los Estados Unidos se habían tardado en jugar fútbol soccer y nosotros desde que nacemos salimos a la calle a jugar fútbol, ponemos las piedras y órale jugamos coladeras”.

Javier Aguirre en este tema añadió que: “pero en Estados Unidos no. Pero hoy en día, con tantas facilidades, con todo tan globalizados, parece muy fácil mandar 40 tipos a Europa, porque para ellos es fácil, pues no tienen bronca de lana, en cambio, en México tú pídeles a los equipos que manden a Europa a sus tres mejores prospectos. Van a decir, no espérate, yo los necesito. Si les quitas a América, Cruz Azul o Tigres, a sus tres mejores prospectos casi gratis para prestárselos al Braga u a otro equipo, te van a mandar a volar”.

El “Vasco” Aguirre también añadió que: “Vamos a ver que pasa para el Mundial 2030, tendrías 13 o 15 jugadores con un proceso de casi seis años en Europa, que no es lo mismo que en México, desde alimentación, el clima, la exigencia. Uno quisiera que se dijera tráete mexicanos en lugar de brasileños, argentinos, etc.”.

El ex entrenador de la selección de México también se refirió a la posibilidad de asumir el rol de dirigente, como un director deportivo, asumiendo si la opción se ajusta a su carácter personal: “Creo que tengo una experiencia para eso, creo que tengo formación, soy universitario, lo que no sé si es que tengo carácter, no sé si tengo mano izquierda, paciencia, soy demasiado hocicón a veces y eso cuesta, porque soy políticamente incorrecto. Quizá tenga el perfil, pero no sé en qué posición y con quien habría que echarse las venciditas”.

Javier Aguirre aseguró que no descarta asumir un rol como dirigente de fútbol, tomando en cuenta que adelantó que su retiro está a la vuelta de la esquina. Foto Jorge Mendoza/Imago7.

“Estaba encabronado y es entendible, yo he dado conferencias de prensa con la selección de México casi 50 veces y ese día no me sentí cómodo, pero claro que todo mundo sigue haciendo referencia de eso”, aseguró.

Finalmente, el “Vasco” Aguirre aseguró que su retiro como director técnico está cerca: “Quizá dos años más, pero todo depende de Silvia (esposa), todo puede pasar para jubilarme y decidir donde seguir, ahorita te puedo decir que aquí en Mallorca, pero ya pasó que regresé a México, pero lo único seguro es que me queda poco tiempo”.

