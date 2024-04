Fútbol mexicano: el promotor Guillermo Lara relata historias de favoritismo y corrupción

A propósito de las opiniones y señalamientos de que muchos de los males que aquejan al fútbol mexicano se deben al poder de los promotores y agentes de jugadores, uno de los promotores más influyentes del fútbol azteca como lo ha sido Guillermo Lara expuso que esas acusaciones son muy difíciles de comprobar.

En entrevista con La Opinión, Memo Lara abordó el polémico tema de la influencia de los promotores en el fútbol de México y lo hizo citando casos concretos. La Liga MX y el fútbol mexicano en general atraviesan por tiempos de relativa incertidumbre y de muchas críticas reflejadas en la actualidad de la selección nacional mexicana.

“¿Cómo lo puedo probar…? Te pongo un ejemplo muy significativo de lo que pasó con Víctor Manuel Vucetich en el Monterrey”, dijo Lara al citar al longevo y exitoso director técnico mexicano. “El equipo fue líder con él toda la temporada, hizo todas las cosas bien y llega un tipo enojado (un directivo del club) porque perdieron y antes de empezar la rueda de prensa lo despide. Qué inmadurez de él, ¿acaso es Dios?, ¿qué ha hecho en su vida?”.

Y agregó Lara sobre ese capítulo de referencia: “Ya fue directivo en Ciudad Juárez, en Morelia y no pasó nada. Ahora lo premias. Con Morelia nada, con Juárez nada y hoy le dan Monterrey. Qué padre para él, pero así son las cosas”.

José Antonio “Tato” Noriega es el director deportivo del Monterrey. Lara, quien no menciona su nombre de manera expresa, intenta ilustrar con ese relato la manera en que los promotores pueden influir en los clubes de México.

Memo Lara asegura que no está vetado en el fútbol mexicano

Precisamente sobre este tema de los promotores y frente a las versiones que aseguran que Guillermo Lara está vetado y señalado como persona “non grata” en el fútbol mexicano, el propio representante de jugadores lo negó y dijo que todo eso se debe a la disputa del contrato del exjugador brasileño naturalizado mexicano Leandro Augusto, cuando éste fue traspasado a los Pumas de la UNAM.

El promotor Guillermo Lara habló sobre las versiones que está vetado por la Federación Mexicana de Fútbol y aseguró que todo se debe a la disputa de un jugador alrededor del año 2008. Crédito: Ignacio Flores | Imago7

Lara, en su exposición de los detalles sobre el supuesto veto para trabajar en el balompié azteca, dijo: “No fue un castigo, es algo que me entristece, esta situación, y ¿por qué? Oficialmente no hubo un castigo, sino que fue una cosa periodística que manejó Alberto de la Torre (expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol). Porque un pend*** publicó: ‘Memo Lara está vetado’, y todos dijeron: ‘Ah sí, ya está vetado’”.

Guillermo Lara es un promotor de futbolistas que tuvo un papel muy influyente en México a partir de la década de los 90 y que a lo largo de los años ha sido parte importante de la llegada al balompié azteca de gente como el prestigiado director técnico argentino César Luis Menotti, el estelar jugador chileno Jorge “Mortero” Aravena, el talentoso brasileño Milton Queiroz “Tita” y el delantero colombiano Jackson Martínez, entre otros.

Lara también se vio envuelto en temas polémicos por su relación con el empresario poblano Emilio Maurer, que a principios de la década de los 90 desafió a la empresa Televisa por los derechos de transmisión de la selección de México, así como en fichajes fallidos como el del colombiano Tressor Moreno con el Necaxa.

El promotor añadió: “Pero a mí nunca me dijeron nada oficialmente y no tenían por qué vetarme, no pertenecía a ellos (la Federación Mexicana de Fútbol). No tenían razón de nada”.

El promotor Lara relata historia de presunta corrupción entre directivos

Guillermo Lara abundó sobre el presunto veto de la Femexfut en su contra: “Yo no trabajaba para ellos, número 1, y número 2, Alberto de la Torre era un presidente que hacía negocios con jugadores y ese día se les ocurrió a Alberto de la Torre y a Roberto Zermeño robarme a Leandro Augusto, pero yo tenía toda la documentación”.

Según el promotor, la mencionada disputa por el sólido mediocampista brasileño que luego se naturalizó mexicano ocurrió alrededor del año 2008.

El conflicto entre la Federación Mexicana de Fútbol y el promotor Guillermo Lara se debió al contrato del jugador Leandro Augusto, cuando fue traspasado a los Pumas, afirma el propio Lara. Foto/Imago7

Alberto de la Torre no respondió a llamadas de La Opinión para responder acerca de esta controversia que también involucró a Zermeño, entonces dueño y presidente del Club León.

Lara detalló: “Por eso, del León me llevo a Pumas a Leandro Augusto y por eso se enojaron, pues ellos ya llevaban el negocio hecho. Ya habían hecho negocio Alberto de la Torre con Zermeño para llevarse un dinero extra. Vendo en una cantidad a Leandro y ellos le habían puesto $500,000 dólares más para robarse dinero. Y eso nadie me lo preguntó, nadie sabe”.

Guillermo Lara fue más allá en sus comentarios: “Entonces Alberto de la Torre hizo una entrevista, ya muy enojado, y manejado en su cabecita por Roberto Zermeño dijo a un periodista que salió a poner, porque siempre ha habido periodistas, tú lo sabes, que se prestan para eso”.

”En esa entrevista salió publicado que Guillermo Lara está vetado, pero digo, ¿vetado de qué? Entonces me voy con Javier Jiménez Espriú, que era en ese entonces presidente de Pumas, y le dije: ‘Como usted mostró interés por este jugador Leandro Augusto, aquí lo tiene y todo está en regla. Pero hay este problema, pues como usted me está mostrando todos los documentos, todo está bien’. Entonces así llega Leandro Augusto a Pumas”.

Fuertes señalamientos del promotor Guillermo Lara contra Alberto de la Torre, expresidente del Atlas y de la Federación Mexicana de Fútbol, de parte del promotor Guillermo Lara. Foto: Sandra Bautista/Imago7

Según el promotor, luego de haber ganado en la mesa con la mencionada transacción de Leandro Augusto a Pumas, hubo una reunión de directivos en León y Alberto de la Torre, siendo presidente de la Federación, afirmó que Lara estaba vetado.

“Pero cuando entró Justino Compeán como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, operaba con él, trabajaba con él; le dije que si podíamos ver el acta constitutiva de esa junta y él ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva. No encontraron el acta constitutiva, no encontraron nada. Nunca me informaron nada”, agregó Lara.

¿Entonces nunca has estado vetado oficialmente?

“Dime por qué estoy vetado. Ah, porque no te dejaste robar de estos dos hampones, pues sí. No me dejé robar de ellos, entonces igual iba a pasar en Veracruz cuando Alberto de la Torre manejaba al equipo Veracruz (abril del 2008 junto con la empresa Promofut).A mí me contrata el gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera, para arreglar todo lo que había hecho y ahí lo debí meter a la cárcel a él (Alberto de la Torre) y no lo hice porque el señor gobernador no quiso”.

En este punto reafirmó Lara para finalizar: “El gobernador me dijo: ‘Vamos a evitar escándalos, vamos a dejarlo así’. La gente que realmente debió ser vetada desde hace mucho tiempo sigue funcionado. Te digo, es una cosa increíble”.

