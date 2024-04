Karina Banda destapa la traición que vivió a manos de su ex pareja

Fiel a su personalidad extrovertida y sin miedo al qué dirán, la conductora de televisión Karina Banda abrió su corazón para recordar una de las etapas más vulnerables de su vida amorosa. Esta consistió en hablar sobre una traición que vivió a manos de una ex pareja, ¿qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Durante una de las emisiones del programa “Desiguales”, donde comparte pantalla con Adamari López, Migbelis Castellanos y la Dra. Nancy, la mexicana recordó un doloroso episodio de su vida relacionado con le tema del día: la infidelidad.

Con la madurez y humor que la caracteriza, Karina Banda indicó que ella fue víctima de una infidelidad por parte de un ex novio cuya identidad prefirió no revelar.

“Yo supe que me estaba poniendo los cuernos, conseguí el teléfono de la chica, la cité en un lugar donde hice que él y yo fuéramos. Antes de que ella llegara yo ya le había sacado información a él. Yo la llamé a ella y le dije: ‘Mira, me dijo que nunca se han besado, le dije todo‘”, contó la famosa ante las cámaras del programa.

“Cuando ella llega, la cara a él se le puso pálida cuando la ve que se empieza acercar. Y ella le dice: ‘¿Oye, qué nunca nos besamos?’. Y él le responde: ‘Se podría decir que no’. Lo más triste de todo es que ella se va, él me va a llevar a mi casa y me dice: ‘¡Te pasaste Karina, no me puedo creer lo que acabas de hacer!”, añadió sobre el incómodo momento que vivió en ese entonces.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Banda, pues al final sus sospechas sí eran ciertas: “¿Y qué creen? ¡Que él y ella se hicieron novios!”, reveló desatando las risas de sus colegas dentro del show de Univision.

A pesar de este trago amargo, la estrella de la pantalla chica demostró que esta historia quedó en el pasado, ya que actualmente se encuentra felizmente casada con el histrión Carlos Ponce.

