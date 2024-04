Alejandro Sanz cumple el sueño de una fan en el hospital | VIDEO

El nombre del cantante Alejandro Sanz encabeza los titulares internacionales gracias a la conmovedora visita que realizó a una fanática que perdió la movilidad y sensibilidad en su cuerpo. ¿Cómo se dio la sorpresa? Aquí te contamos los detalles.

La noticia fue dada a conocer por la propia fanática a través de una publicación en Instagram que incluyó algunas fotografías del encuentro, así como un emotivo mensaje en el que evidenció su agradecimiento al cantante.

“Los sueños sí se cumplen”, escribió Belén Domínguez junto a la fotografía donde se le ve compartiendo un abrazo con el español. “Alejandro Sanz me sorprendió abriendo la puerta de mi habitación para hacerme feliz y demostrarme que nada es imposible (…) Fue el mejor día de mi vida y nunca lo voy a olvidar, sobran las palabras“.

Por su parte, el intérprete de temas como “Amiga mía” y “La Tortura” replicó dicha publicación con unas emotivas palabras en las que reiteró su apoyo a la joven: “Yo es que solo quiero que seas mi amiga. Tu personalidad es una sinfonía perfecta“.

Incluso, Alejandro Sanz prometió que esta visita no sería la única y la próxima ocasión no llegará con las manos vacías: “Cariño, el lunes voy a verte otra vez ok? Te llevo tu cervecita. Y mis ganas de estar contigo. Te quiero Belén. Mucho. No puedes ser más bonita“.

Fue en julio de 2023 cuando Belén Domínguez acudió al hospital para realizarse una resonancia al presentar un dolor que asoció con una “una contractura en el cuello”; sin embargo, los resultados arrojaron que padecía una lesión medular que requería una cirugía de urgencia.

Si bien la operación fue considerada un éxito, trajo consigo la pérdida de su movilidad y sensibilidad. Desde entonces, la joven documenta por medio de redes sociales el proceso de rehabilitación que vive.

