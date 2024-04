Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de abril de 2024

Piscis

Es importante que pongas más atención a tu salud, la has descuidado mucho, necesitas ejercitarte más y poner más empeño en lo que llevas a tu boca pues dentro de poco tiempo podrías sufrir las consecuencias de tu descuido. La gente te va valorar por tus sentimientos y no por lo que vistes o tienes. Si sientes que has perdido el suelo, recuerda todo lo que has vivido y pasado y así sabrás que no vale la pena intentar ser alguien que no eres por complacer a gente habladora que no tiene nada más que hacer que estar envidiando todo lo que tienes y posees. En el amor se ve un panorama muy complicado necesitas tomar decisiones y no esperar tanto para ir por lo que quieres, si esa persona te mueve el tapete da tú el primer paso si hay interés adelante sino next, así no seguirás perdiendo el tiempo con alguien que al final no tiene ninguna intención sentimental contigo. Cambios importantes, tu carácter se va calmará mucho en estos días pues una persona te va dar esa felicidad que tanto has buscado desde hace tiempo. Momento de que te sueltes la lengua y hables más directo y digas las cosas como son, no es momento de que te prives de nada ni te guardes nada.

Acuario

Aprende a cuidarte mucho y a no exponer tu tranquilidad por alguien que solo te da dudas y engaños. La vida te pondrá un prueba muy perra para que recapacites y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor y no has aprovechado, basta de mendigar migajas de cariño y atención porque personas para las que no significas nada, es momento de ver por ti y las personas que siempre han estado contigo. Si no tienes pior es nada no te preocupes, aquí el problema es que no sabes convivir con tu soledad, recuerda que no necesitas a nadie para ser feliz, pero si lo encuentras que no constituya lo más importante para ti sino solo un complemento. Tienes que cambiar tu forma de pensar y ver si quieres que el universo conspire en tu contra. En la familia hay un ambiente complicado y duro, siempre tratas de querer solucionar la vida de todo mundo pero al final te olvidas de la tuya, necesitas poner los pies en la tierra y darte cuenta que tu felicidad está en ti, en hacer tu vida y vivir intensamente, disfruta lo que venga y cuida tu salud pues si tu no lo haces nadie lo va hacer por ti. Eres una persona muy fuerte y siempre logra sus metas y objetivos, que este fin de semana no sean la excepción, ve tras tus planes, sueños y metas y dale pa delante que si tu no lo haces nadie lo va a hacer por ti.

Capricornio

Ya no finjas sentimientos que no son, si estas saliendo con alguien y tienes dudas si es la persona que quieres en tu vida no tiene caso seguir haciendo más preguntas, cuando hay amor no hay dudas solo ganas de estar con la persona amada. Si ya te dañaron pues ni pex la vida sigue y el daño ya está hecho, comienza a vivir la vida y disfrutar lo que te ofrece para poder cicatrizar heridas del pasado. Rompimiento o divorcio en próximas fechas. Es momento de quitar toda esa roña que te rodea y no te deja avanzar, las traiciones nunca terminarán, pero de ti depende que te tumben o te mantengan de pie. Ya no finjas sentimientos que no sientes por nadie, aprende a ser más directo con las personas que amas y demostrarles lo que sientes pero ten cuidado con tus palabras pues podrías lastimarlos inconscientemente. Proyectos de amistades en los cuales te incluirán o pedirán que formes parte de ellos. Se viene una ola de bendiciones solo aplícate para que las aproveches.

Sagitario

En lo familiar se solucionarán problemas en un corto plazo, podrías darte cuenta que las cosas no son como creías en muchos aspectos de tu vida e inclusive te decepcionarás de una persona cerca a ti pues descubrirás que ha vivido con doble cara en tu vida. Pon atención y no confundas lo que estas sintiendo en estos momentos de tu vida, estas tan acostumbrado o acostumbrada a estar solo o sola que cuando te llega algo sueles asustarte y alejarte por miedo a que te dañen. Tu buena voluntad te va dejar un gran sabor de boca al ayudar a una persona cercana a ti. Tu carácter y falta de tacto lastimará a persona de tu familia. Extrañaras a persona que ya no está a tu lado pero en un futuro la vida los volverá a juntar. Si tienes pareja los celos se harán presentes y persona de piel blanca podría poner en duda lo que has construido. Tu expareja podría buscarte y seguir tratando de acercarse a ti, no caigas en errores que ya cometiste cuando tienes muchos más que cometer. Vienen días más descansados, aprovéchalos para meditar o pensar hacia donde te diriges y que es lo que buscas y necesitas de tu vida.

Escorpión

Es momento que no retrocedas en nada, date la oportunidad de ir por lo que quieres y deseas sin dar explicación alguna, la vida te va llenar de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de la vida entre ellos, amor, fortuna y salud. Es posible que en próximas fechas una amistad del pasado aparezca pidiéndote perdón o la oportunidad de volver a intentar algo; si ya no confías no vale la pena dar segundas oportunidades. Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, este fin de semana es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, sin embargo, es importante que no te olvides de ti pues por querer resolverle la vida a todo mundo te olvidas de ti. Podrías cometer grandes errores si sigues pensando que el mundo gira a tu alrededor. Tu carácter es lo que te diferencia de lo demás, no eres tonto ni tonta y sabes bien hacia dónde te diriges.

Libra

Confía más en tu poder de atracción y en la oportunidad de consolidar tus sueños y tus metas, no tengas miedo a lo que viene, enfrenta todo lo que llega a tu vida y disfrútalo pues estas en los tiempos perfectos. Es momento que te despiertes de tu mundo de fantasía, manda a la tostada a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos. Si esa persona con la que estas sientes que te hace mejor ser humano quizás es la persona correcta, no la dejes ir y lucha por crear momentos agradables entre ustedes. Tanto te quejaste de que te fallaron y al final terminarás fallándole a quien tanto amas. Tu carácter tan cambiante, tu orgullo y tus inseguridades traerán muchos problemas en caso de tener una relación. Cuida mucho el aspecto familiar, algunas veces descuidas mucho a tu familia por tu trabajo o pareja, podrías en un futuro arrepentirte por no aprovechar el tiempo.

Virgo

Es momento que veas por tu felicidad, a la ñonga las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. Cuida lo que comes pues podrías subir de peso muy rápido en próximas fechas. Hay días en que te sientes sin fuerzas o te deprimes mucho, cambia tu perspectiva y se más positivo recuerda que todo tiene solución. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar. Es importante que pongas atención a tu vida, quieres trabajo mejor remunerado? Ponte las pilas y ve tras el que en casa no va llegar, si ya tienes uno no lo sueltes hasta consolidar el que quieres. Es momento que comiences a cumplir tus sueños y metas antes de cumplir los de las demás personas, muchas veces te olvidas de ti y de lo que quieres por hacer lo que las demás personas quieren, dedícate más a tu vida antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Viene culminación de ciclo ya sea laboral o sentimental, si tienes una relación determina hacia dónde se dirigen pues podrían estar perdiéndose en el camino, en lo laboral oportunidades de cambios de trabajo u horarios.

Leo

Cuídate de caídas pues estarás muy expuesto a sufrir un percance. Cambios importantes en muchos aspectos de tu vida, madurarás mucho y te darás cuenta quien de verdad importa y quien no te sirve ni para una noche. Las decepciones se dejarán venir, pero ni te preocupes que andarás en modo perro o perra y ya no sentirás tantos los golpes que la vida te pondrá. El carácter que te has manejado no te ha ayudado nada en tus sueños y metas, debes de llevarte las cosas con más tranquilidad o de lo contrario no conseguirás nada, sino eres positivo con lo que quieres y deseas no lo lograrás. No trates de gastar más de la cuenta. Aguas con problemas en tu estomago o viseras. Ten presente que quien te busca es quien de verdad te merece en su vida. Amores pasajeros llegarán y cambios en cuestión de negocios. Momentos de incertidumbre y cuestiones que te harán madurar mucho. Una bendición ha de caer en ti en próximas fechas. Algunas veces te decepcionas porque no te salen las cosas rápido y bien hechas, recuerda que en la medida que le trabajes será en la medida que lo logres.

Cancer

Vienen oportunidades y cambios importantes en los cuales vas a salir beneficiado o beneficiada, no confundas tus sentimientos en el amor pues tendrás dudas sobre quienes es la persona correcta en tu vida. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado. Vienen días en los cuales deberás de comprender el por qué ciertas situaciones no han cuajado. Vienen cambios perros en tu vida pues te darás cuenta que todo eso que no quisiste creer de una persona resulto más que cierto. Déjate de tonterías, ya bájale a la tortilla y los chescos, has descuidado mucho tu figura y estas engordando mucho, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. Ten cuidado con un viaje que ha estado en mente las cosas podrían no resultar como esperas, necesitas organizarte más. Embarazo en la familia o de amistad, te vas enterar de chisme que tiene que ver con la vida privada y sentimental de una amistad. Si tienes una relación te esperan días muy buenos pues mejorará mucho la relación en estos días.

Géminis

Ten presente que es mejor arrepentirse que quedase con las ganas, estas en una etapa muy difícil pues te enfrentas a problemas existenciales y cuestiones del pasado que lejos de beneficiarte te atrasan en tus sueños. Cuídate mucho de una persona de tu pasado pues vendrá a incomodar tu presente y llenarte de fregaderas tu vida. Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado. Un familiar podría meterte en chismes, ni hagas caso, tu sigue en tus cosas, debes aprender a que se te resbalen criticas recuerda que eres de los signos más envidiados del zodiaco. Cuida tus apariencias algunas personas no se han llevado un buen concepto de ti, quizás no te importe pero a la larga eso va pesar mucho.

Trata de cuidar más lo que sale de tu boca. Es probable que en tú sueños se revelen grandes verdades y respuestas que no tenías. Te enteras de problemas de relación de una amistad e incluso de una separación.

Tauro

Vienen momentos muy buenos a tu vida en los cuales debes poner atención a todo lo que sucede a tu alrrededor pues recibirás ciertas señales sobre decisiones que debes de tomar. Si estás viviendo una relación ponte ya las fregadas pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando el fregadera y media que ni al caso. Posibilidades de encamarte con una amistad, ten mucho cuidado pues podrías enamorarte mucho de esa persona. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Ten cuidado con chismes en casa o cor familia, podrías meterte en graves problemas por ciertas cosas que saldrán de tu boca, tu avientas todo no te callas nada y te vale quien sale herido, en cierta medida eso es bueno pues te hace ser una persona de fiar y sin pelos en la lengua pero hay personas muy tontas que se sienten ofendidas por la manera en que te expresas. Familiar se enferma pero saldrá adelante poco a poco.

Aries

No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo. Hay posibilidades de mejorar en el aspecto de los ingresos solo no inviertas sin antes de estar seguro o segura de que te dejará ganancias. Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti. Es momento de confiar en tus sueños y metas y no perderte en tu andar, cuidate de caidas y golpes pues estarán a la orden del día y podrían traerte problemas. Es momento de ir por tus metas, se llegó el mes de abril y con el nuevos cambios, es necesario que te desprendas de todo eso que duele y no te deja avanzar, estas en una eta complicada pero si te pones las pilas todo resultará a pedir de boca, movimientos astrológicos van a traerte la hormona bien alborotada y con ella andarás bien calenchu. Cuida tu economía pues en poco tiempo entrarás en una racha algo complicada. Un viaje se aproxima o salida con amistades.