Tras días desaparecido, encontraron sin vida al actor Cole Brings Plenty

Cole Brings Plenty, actor de la serie 1923 de Paramount+, fue encontrado muerto el viernes. Tenías 27 años de edad y había sido reportado desaparecido el martes.

De acuerdo con Deadline, la oficina del sheriff en Johnson County, Kansas, informó que agentes de policía hallaron el cuerpo de Brings Plenty en una zona boscosa en Homestead Lane.

“Los diputados revisaron el área y descubrieron a un hombre fallecido en un área boscosa lejos del vehículo. El varón fallecido ha sido identificado como Cole Brings Plenty, de 27 años”, indicó la oficina del sheriff en un comunicado.

La policía local investiga la causa de la muerte.

El viernes Mo Brings Plenty, actor de Yellowstone y tío del joven, compartió la lamentable noticia en su cuenta de Instagram. “Estoy profundamente triste de confirmar que mi hijo, Cole, ha sido encontrado y ya no está con nosotros”, escribió.

“Queremos expresar nuestra sincera gratitud a todos por las oraciones y pensamientos positivos que enviaron para Cole. También nos gustaría dar las gracias a todos los que vinieron a caminar a nuestro lado mientras buscábamos a mi hijo y nos proporcionaron los recursos que necesitábamos para ampliar nuestras áreas de búsqueda”, agregó.

El martes 2 de abril, el actor había sido reportado como desaparecido tras un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido el pasado 31 de marzo.

“Identificamos al sospechoso, tenemos causa probable para su arresto y emitimos una alerta a las agencias del área”, señaló el Departamento de Policía de Lawrence.

En ese momento, el Departamento de Policía de Lawrence identificó a Cole a través de cámaras de tráfico huyendo de una escena en la que se reportaron gritos de ayuda de una mujer.

Antes de su desaparición, Cole Brings Plenty fue visto por última vez la madrugada del domingo según un cartel de persona desaparecida compartido por su tío Mo Brings Plenty en Instagram.

“#ColeBringsPlenty conduce un Ford Explorer blanco, visto por última vez el 31 de marzo saliendo del área de Lawrence”, escribió en ese momento.

Cole Brings Plenty era conocido en la pantalla chica por su rol de Pete Plenty Clouds en 1923, spin-off de Yellowstone. También apareció en docudrama Into the Wild Frontier y The Tall Tales of Jim Bridger.

