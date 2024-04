Ex jugador de Boca Juniors fue a ver jugar a su hijo e intentó agredir a árbitro en pleno partido

Una situación bastante insólita y reprochable fue la que se llevó a cabo en un partido de fútbol infantil, episodio que tuvo como protagonista al ex jugador y lateral de Boca Juniors, Hernán Grana, quien actualmente se encuentra desempeñando labores en el club All Boys y vivió un momento de locura cuando ingresó a la cancha en la que estaba jugando su hijo, para intentar increpar y de acuerdo a muchos de los presentes, agredir al árbitro del partido.

El lateral que en su momento tuvo paso por Platense, Los Andes, All Boys, Lanús, Quilmes, Belgrano y Ferro, acaparó la atención de los presentes en el partido al ingresar a la cancha de juego para invitar a pelear a la terna arbitral que hacía vida en el partido.

😳❌Hernán Grana, actual jugador de All Boys, INTERRUMPIÓ el partido de babby fútbol mientras jugaba su hijo para PELEAR CON EL ÁRBITRO. Insólito.pic.twitter.com/BwqBAHizJH — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) April 7, 2024

¿Qué fue lo que sucedió?

“¡Cobrá bien, dale!”, fue el primer grito que realizó Grana y que un testigo con la cámara de su teléfono celular pudo grabar. “¡Dale Gordó, cobrá bien! ¡Lo viene agarrando de la camiseta!”, continuó el ex jugador de Boca Juniors mientras se disponía a ingresar a la duela de juego.

Grana no dudo ni un solo segundo en ingresar a la cancha y se quitó de encima a las personas que intentaron detenerlo a través de empujones y también de igual forma a las personas que estaban tratando de calmarlo. El árbitro sin embargo nunca lo miró y tomó la decisión de alejarse del jugador cuando se dio cuenta que podía recibir una agresión en cualquier momento.

Entrenadores, algunos padres y otros de los presentes intervinieron para persuadir al jugador y llevarlo de vuelta a las gradas para que se quedara tranquilo y pudiera permitir que el enfrentamiento continuara; Grana continuó su camino insultando a las personas que se le cruzaban, incluyendo al árbitro del partido.

Grana dio la versión de sus hechos

El lateral hizo uso de sus redes sociales para explicar su versión de los hechos y dijo lo siguiente: “Fui a hablarle al árbitro porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada. Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un profesional como yo. Pero jamás quise pegarle ni mucho menos”, escribió en su descargo.

Me da vergüenza ajena el video de Hernán Grana queriendo pelearse en medio de un partido de baby fútbol de su hijo. No sé qué pudo haber pasado para ingresar a la cancha, pero no creo que el nene sienta demasiado orgullo por lo que hizo. El problema del baby son los padres. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) April 7, 2024

La carrera profesional de Hernán Grana

El salto de calidad de Grana llegaría en diciembre de 2013 cuando hizo su arribo a Boca Juniors por pedido exclusivo de Carlos Bianchi, pero a pesar de ello no tuvo el mejor rendimiento posible.

Tuvo un paso por la Major League Soccer de los Estados Unidos defendiendo los colores del Colombus Crew, siendo esta su primera experiencia en el extranjero donde tuvo buenas actuaciones y luego decidió regresar al balón pie de su natal Argentina.

Para el torneo de la Primera B Nacional de Argentina de la temporada 2016 se sumó al plantel de Ferro, y luego volvería a poner rumbo a Norteamérica a préstamo a los para jugar en el FC Dallas de la Major League Soccer, donde disputó 34 partidos y marcó su único gol contra el New York Red Bulls. Llegaría la campaña 2017 y decidió retornar a Caballito y se consolidó como uno de los jugadores más importantes y de mayor valía de un plantel que tuvo como único objetivo el ascenso a la Primera División.

Sigue Leyendo:

Toluca y América pelean liderato de la Liga MX de cara al final del Torneo Clausura

La relación entre Karim Benzemá y Marcelo Gallardo sigue de mal en peor en el Al Ittihad de Arabia

Santi Giménez pide disculpas a aficionados por no marcar gol: “Los he decepcionado”