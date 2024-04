La relación entre Karim Benzemá y Marcelo Gallardo sigue de mal en peor en el Al Ittihad de Arabia

Los tiempos actuales en el Al Ittihad no parecen nada sencillos y por el contrario tampoco parecieran que van a mejorar, al menos no en el futuro cercano; el equipo dirigido por el argentino Marcelo Gallardo se aleja cada vez más de la zona de clasificación para lo que será la venidera edición de la Liga de Campeones de Asia.

El club de la Saudi Pro League en donde hace vida el ex delantero del Real Madrid, el francés Karim Benzema, no pudo como locales derrotar al Al Taawon en duelo que quedó empatado a cero goles, mientras que el Al Ahli (terceros en la tabla de clasificación), también igualó con el Al Wehda y continúa con 5 puntos por encima del Al Ittihad.

Benzema quien es la máxima figura de los Tigres, pudo participar en los 90 minutos del encuentro, pero una vez más sin anotar, lo cual le ha pesado bastante al francés quien sigue siendo señalado por parte de los fanáticos ya que no es ni la sombra de lo que fue en su momento en sus mejores años como jugador en Europa. El delantero galo no ha podido reencontrarse con el gol desde el pasado 15 de diciembre, en partido que tuvo lugar en el Mundial de Clubes.

🗣️”No soy el mismo del #RealMadrid, pero tampoco son los mismos jugadores. No puedo ganar los partidos solo”.



Bajo rendimiento para Benzema

El equipo dirigido por el argentino Marcelo Gallardo no tuvo su mejor partido y por si fuera poco la mejor ocasión de gol no pasó por los pies del ex delantero del Real Madrid; a los 9 minutos del encuentro desde el punto penal, Abderrazak Hamdallah falló y el Al Ittihad se quedó sin la victoria por segunda jornada seguida. La afición demostró su descontento por el bajo rendimiento del club, quienes lo demostraron dando la espalda al plantel al momento de sonar el himno del equipo que fue campeón de la Saudi Pro League la temporada pasada.

“Dependemos de un grupo muy limitado de jugadores y debemos competir con ellos y encontrar soluciones. Estamos en la fase final de la liga y este es el equipo que tenemos. Después del final de la temporada, la conversación será diferente. La situación actual es una en la que debemos mejorar el rendimiento y superar las dificultades”, analizó el llamado ‘Muñeco’ Gallardo en entrevista post partido, marcando el campo de juego, pero sin perder la serenidad.

Fuertes declaraciones de Benzema que no gustaron mucho

Por su parte, Karim Benzema parece que estalló por completo y fue mucho menos diplomático con su versión de los hechos y fue más allá con sus palabras: “No soy el mismo del Real Madrid. No es el mismo club, no son los mismos jugadores. Necesito ayuda en el campo, no puedo ganar solo”, se excusó al hablar sobre su sequía en la casilla de goleadores. Las interpretaciones comenzaron y el conflicto no dejó de hacerse presente por las declaraciones de Benzema, ya que en las redes sociales muchos fanáticos apuntaron a que fue un claro mensaje en contra de sus compañeros de equipo y su actual entrenador.

Gallardo vs Benzema: Una historia de no acabar

Desde la llegada de Gallardo al club árabe en el banco de suplentes, se han dado varios encontronazos entre él y el jugador galo, siendo uno de los más reconocidos cuando el delantero regresó tarde de las vacaciones de fin de año y culpó por ello a una tormenta en su lugar vacacional.

De acuerdo con información del italiano Fabrizio Romano, el gurú de las transferencias en Europa, el atacante evaluará ofertas a mitad de año para poner un rumbo diferente en lo que sería una nueva etapa en su carrera. “Ya veremos, para mí lo más importante es estar aquí de momento, veremos qué pasa en el futuro”, declaró Benzema. “Cada día hay muchas novedades. Ya veremos”, concluyó.

