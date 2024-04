Karim Benzema volvió a marcar tras casi cuatro meses y Al-Ittihad avanza a la Supercopa

La espera terminó y este lunes finalmente Karim Benzema se reencontró con el gol en la victoria del Al-Ittihad ante Al-Wehda (2-1), un resultado que le permite al equipo del atacante francés asegurar su presencia en la final de la Supercopa de Arabia Saudita.

El ex jugador del Real Madrid, quien no agitaba las redes con el equipo árabe desde el pasado 15 de diciembre, no tardó mucho en abrir el marcador en las semifinales del torneo en el que buscan revalidar el título conseguido la pasada temporada.

Karim Benzema apenas necesitó de 50 segundos tras el comienzo del encuentro para poner arriba a Al-Ittihad. El delantero francés, de 36 años, aprovechó un mal despeje de un defensor del Al-Wehda que le dejó el balón servido al experimentado atacante quien la mandó a guardar con un potente remate.

El delantero francés Karim Benzema sacó un remate en el corazón del área con el que abrió el marcador a favor del Al-Ittihad en el encuentro de las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita. Crédito: ALI HAIDER | EFE

Así llegaba a su fin una larga sequía del francés quien ha sido protagonista en los últimos meses más por temas extradeportivos que por su desempeño dentro del terreno de juego, algo que no ha estado a la altura de los esperado desde su llegada para el comienzo de la presente campaña.

Entre otras cosas, la relación entre Karim Benzema y el director técnico argentino del Al-Ittihad, Marcelo Gallardo, no es la mejor con alguno cruces entre ambos desde el pasado mes de diciembre luego de que el jugador no se reportara a tiempo a la pretemporada del equipo tras la pausa navideña.

Pero ahora, luego de este gol se espera que se empiecen a normalizar las cosas con el francés dentro del cuadro árabe que este lunes también contó con el tanto de Hamed Allah (m.42) para quedarse con una importante victoria, a pesar del descuento de Hussain Al Eisa (m.97).

Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en el 2022 cuando todavía era jugador del Real Madrid, ha tenido un 2024 bastante irregular con el Al-Ittihad en medio de polémicas fuera del terreno. Crédito: ALI HAIDER | EFE

A la espera de su rival en la final

El Al-Ittihad del atacante francés Karim Benzema, que es el actual campeón de la Supercopa de Arabia Saudita, ya aseguró su presencia en la instancia decisiva del torneo que se llevará a cabo este jueves y en el que esperan por su rival para intentar revalidar su título.

El otro finalista de la Supercopa será el ganador del duelo que sostendrán este mismo lunes el Al-Nassr del astro portugués Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal, segundo y primero en la tabla de clasificación de la Pro League Saudí, respectivamente.

En el primer enfrentamiento entre ambos equipos en lo que va de esta temporada en Arabia Saudita la balanza se inclinó a favor del Al-Hilal con una goleada de 3-0. Luego, en un partido amistoso disputado el pasado mes de febrero, repitieron la dosis (2-0). Se volverán a ver las caras el próximo 15 de mayo.

