Jim Lampley compara el “poder épico” de David Benavídez con dos leyendas del peso pesado

Jim Lampley, excomentarista deportivo de HBO, comparó el “poder épico” de David Benavídez con el de los excampeones mundiales de peso pesado Lennox Lewis y Mike Tyson después de última victoria sobre Demetrius Andrade.

En una entrevista con FightHub Tv, Lampley explicó que esa explosividad parecida a la Tyson y Lewis podría acabar con el mentón de Saúl ‘Canelo’ Álvarez si llegasen a enfrentarse, por lo que se atreve a predecir que Benavídez tiene posibilidades de convertirse en un futuro en un peso pesado.

“Ellos creen que Benavídez tiene la habilidad suficiente para encontrarlo, y si Benavídez pudiera subir al ring con Canelo y encontrarlo, ese mentón podría no importar porque Benavídez tiene un poder épico. Tiene el tipo de poder que te hace dormir por la noche pensando: ‘Dios mío, no estoy seguro de dónde he visto eso antes’. Detonó a Demetrius Andrade y lo hizo estallar. Pensé que Andrade, debido a su arte, era más o menos a prueba de nocauts”, dijo.

David Benavídez demostró todo su poderío cuando noqueó a Demetrius Andrade en su última pelea sobre el ring en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

“Así que salí de la arena esa noche pensando: ‘¿Dónde he visto el tipo de poder explosivo que me acaba de mostrar David Benavídez?’ Lennox Lewis, Mike Tyson. Ese es el tipo de peleadores que demostraron ese tipo de poder. Por cierto, creo que hay una gran posibilidad de que Benavídez eventualmente en su carrera pelee en el peso pesado y se convierta en el primer contendiente serio y gran peso pesado entre los mexoamericanos”, agregó.

Lennox Lewis y Mike Tyson son leyendas en el peso pesado y eran conocidos por acabar con sus contrincantes con tan solo un golpe. Entre ambos sumaron 76 victorias por nocaut. En cambio, David Benavídez de sus 28 resultados positivos ha mandado a dormir a sus oponentes en 24 ocasiones, cifra que demuestra el poder del mexoamericano.

Benavídez se encuentra preparándose en estos momentos para disputar el título interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio. Esta pelea marcará el debut del mexoamericano en las 175 libras y su oportunidad de coronarse en nueva categoría.

Una victoria ante Gvozdyk podría convertir al Monstruo Mexicano en el retador mandatorio del ganador del campeonato indiscutido de peso semicompleto que definirán el 1 de junio Dmitry Bivol y Artur Beterbiev y acercarlo a una posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

David Benavídez dominó con contundencia a Demetrius Andrade y defendió su campeonato interino del CMB. Foto Cortesía: Amanda Westcott/Showtime.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano, de 27 años, cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

Sigue leyendo:

· Timothy Bradley sobre borrachera de David Benavídez: “No puedes estar haciendo eso”

· David Benavídez se disculpa tras asistir borracho a un espectáculo en Las Vegas: “Quedé en ridículo”

· David Benavídez pide ayuda a Turki Al-Alshikh para hacer pelea con Canelo Álvarez en Arabia Saudita