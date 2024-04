Timothy Bradley sobre borrachera de David Benavídez: “No puedes estar haciendo eso”

Timothy Bradley habló sobre la borrachera de David Benavídez el pasado fin de semana en una cartelera en Las Vegas y expresó que el mexoamericano no puede estar haciendo este tipo de cosas cuando está en el mejor momento de su carrera.

En declaraciones para el programa “Deep Waters” de ProBox TV, Bradley indicó que las disculpas del Monstruo Mexicano le parecieron sinceras, pero le aconsejó que no se expusiera de esa forma ante el público y que no consuma alcohol mientras se encuentra entrenando porque no es una buena combinación.

“Verlo exponer su carrera de esa manera… ante el ojo público… si quieres emborracharte, si quieres beber, eso es algo que haces en casa. No puedes estar haciendo eso (en) la noche de las peleas. Hay cámaras por ahí. La gente te (graba) constantemente. Hay niños alrededor. Tienes (muchos) fanáticos viendo eso. Parecía sincero. La disculpa demostró madurez. Él estaba apenado. Creo que va a tomar mejores decisiones”, dijo.

David Benavidez Aka The Mexican Drunkie Lol I think camp is going well folks!! pic.twitter.com/BiVXTMZarY — PUNSH DRUNK (@MrMoonshine10) April 7, 2024

“No se bebe durante el campamento. Eso es un no-no. El alcohol no combina bien con el entrenamiento… estar deshidratado al día siguiente y entrenar. (Todo) el trabajo… tienes que estar limpio. Tienes que dar lo mejor de ti para eso. Todos los ojos están puestos en ti, David. Actúas correctamente, estás en tu mejor momento. Cuando no estás (llenando) tu cuerpo con sustancias como esas, será difícil detenerte. Quiere darse la mejor oportunidad posible de estar en su mejor momento durante toda su carrera. (El sábado fue) malo, pero es lo que es ahora. Agua bajo el puente”, agregó.

En una noche para el olvido, David Benavídez fue visto un poco pasado de copas en la esquina de su amigo Diego Pacheco -quien logró la victoria- y en una entrevista con DAZN donde se evidencia que no puede articular bien las palabras. Tras lo sucedido, en una publicación en las historias de Instagram, el mexoamericano se mostró arrepentido por sus actos y lamentó haber hecho el ridículo.

El comportamiento de David Benavídez fue mal visto y generó diversos comentarios entre los fanáticos, ya que se encuentra preparándose para disputar el título interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio. Esta pelea marcará el debut del mexoamericano en las 175 libras y su oportunidad de coronarse en nueva categoría.

David Benavídez fue visto muy pasado de tragos el pasado fin de semana en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Una victoria ante Gvozdyk podría convertir al Bandera Roja en el retador mandatorio del ganador del campeonato indiscutido de peso semicompleto que definirán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, por lo que un error a estas alturas de su carrera le costaría esta gran oportunidad en las 175 libras y lo alejaría de una posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano, de 27 años, cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

