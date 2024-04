Maribel Guardia comparte un emotivo mensaje, a un año de la muerte de su hijo Julián Figueroa

El 9 de abril de 2023 falleció el cantante y actor mexicano Julián Figueroa, por un infarto agudo de miocardio. Y a un año de su deceso, su madre, Maribel Guardia, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje, en el que le expresó todo su amor.

Junto a una colección de fotografías que muestran a Julián en distintas etapas de su vida (acompañado también de su padre Joan Sebastian), Maribel escribió lo siguiente: “JULIÁN: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan sólo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud”.

La actriz también recordó las actividades que ella y su hijo realizaban, en las que se divertían mucho: “Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas, como en las más grandes, en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, en cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora del Oscar. Vives en mí, en los lugares más inoportunos, me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos.

Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía cómo operarse”.

Julián tuvo un hijo con Imelda Garza, de nombre José Julián. Tanto ella como el pequeño viven con Maribel Guardia, y ésta en su mensaje resaltó que la acompañan en sus recuerdos: “No te preocupes por mi; tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte “Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. ♥️🙏🏼 Tu madre que te ama y te amará por siempre”. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Imelda concedió una entrevista a TVyNovelas, en la que comentó que para ella y su suegra el tiempo ha pasado muy rápido desde el fallecimiento de Julián, por lo que se apoyan mucho todos los días: “(Maribel) y yo nos hemos enfocado en el trabajo para distraernos un poco de todo, porque han sido muchas cosas y el año ha sido muy pesado. Trabajar sin duda a mí me ha ayudado muchísimo, también el hecho de que esté José Julián conmigo, él me impulsa para seguir adelante, para hacer mis cosas y no quedarme encerrada, distanciada del mundo, que a la mejor es lo que hubiera hecho cualquier persona, pero yo no podía, mi niño entró a primaria y tenía que estar con él”.

