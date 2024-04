Pep Guardiola quedó satisfecho con el empate ante el Real Madrid: “Es un buen resultado”

El empate conseguido por el Manchester City en su visita al Real Madrid (3-3) este martes en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League dejaron un buen sabor de boca en el director técnico del cuadro inglés, Pep Guardiola.

El español reconoce que el resultado deja bastante abierta la eliminatoria de cara al duelo de vuelta que se disputará la próxima semana en el Etihad Stadium en donde los Citizens esperan dar un paso más para cumplir su objetivo de revalidar el título logrado la pasada temporada en la Champions League.

“Nos tomamos bastante bien este empate. Es un buen resultado”, comentó Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro que terminó con los golazos de Bernardo Silva, Phil Foden y Joko Gvardiol por parte de los ingleses y de Rúben Dias (autogol), Rodrygo y Federico Valverde por los españoles.

El director técnico español Pep Guardiola celebrando con Phil Foden su espectacular anotación con un disparo potente y colocado desde el borde del área del Real Madrid. Crédito: Juanjo Martín | EFE

“Ha sido un partido bastante entretenido. Ha dignificado esta competición. Han atacado los dos equipos. La calidad de los jugadores y los goles increíbles que se han marcado”, prosiguió el entrenador español quien destacó el nivel de los suyos, especialmente en los segundos 45 minutos.

“Me ha gustado como hemos jugado la segunda parte. Las transiciones que hacen son muy complicadas y hemos controlado bien el partido, pero es el Real Madrid y el Bernabéu es especial”, dijo Guardiola quien considera vital mantener el ritmo mostrado de cara al encuentro de vuelta en casa.

“Nos llevamos un buen resultado y dentro de una semana en Manchester nuestro estadio va a estar lleno. Tenemos que marcar un gol y seguir haciendo nuestro trabajo para llegar a la semifinal”, apuntó el experimentado entrenador que la pasada campaña logró el triplete con el Manchester City.

Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, saludándose después del encuentro disputado este martes en el Santiago Bernabéu. Crédito: Juanjo Martín | EFE

Para finalizar Pep Guardiola reconoció la dificultad que representa jugar en el Santiago Bernabéu y controlar el partido como suele hacer el Manchester City, que este martes por algunos momentos logro tomar las riendas del compromiso, pero terminó cayendo ante la intensidad del cuadro merengue.

“Es un proceso. Este partido en la primera o segunda temporada mía acá habría sido diferente, no éramos tan estableces emocionalmente, que es una de las claves de este partido. Si pretendes venir al Bernabéu, jugar contra el Real Madrid en su competición y controlar el partido es imposible”, consideró.

Finalmente el entrenador se refirió al nuevo Santiago Bernabéu y al campo de juego que a su consideración no estuvo a la altura. “No lo he pisado, pero me lo han dicho mis jugadores. No os lo toméis mal. El campo es espectacular. El vestuario, todo… es una obra impresionante. Siempre ha tenido un césped increíble, una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglaran”.

