“A veces no puedo dormir”, todo el terror vivido por Casemiro luego de su éxito en el Real Madrid

El experimentado centrocampista brasileño de 32 años de edad, Casemiro, se encuentra actualmente haciendo vida en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra, uno de los clubes más destacados e históricos de toda Europa. El jugador de la selección nacional de Brasil se encuentra viviendo una pesadilla que parece estar bastante distante de lo que vivió durante su estancia como jugador de la entidad blanca del Real Madrid de España.

El mundo de los deportes está marcado por éxitos, momentos donde los atletas están en la cima y de la noche a la mañana, pueden llegar a estar en lo más bajo posible.

Casemiro hizo su arribo al Manchester United de la Premier League, proveniente del Real Madrid por una suma de 70 millones de euros más 15 en variables; esto prometía ser un nuevo capítulo lleno de grandes retos en la carrera del medio brasileño. Pero a pesar de ello, en menos de dos años como jugador de los ‘Diablos Rojos’ del United, Casemiro ha revelado todo el mal tiempo que ha experimentado en su estancia en la entidad británica, admitiendo que además le cuesta conciliar el sueño debido a la pésima actuación del equipo en la temporada actual.

Problemas de sueño para Casemiro

“A veces ni siquiera puedo dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar en títulos ni en plazas de Champions, hay que pensar en el partido siguiente”, confesó en una entrevista con ESPN Brasil, dejando en claro su frustración por la gran diferencia de puntos que tienen al Manchester United alejado del liderato de la Premier League, hoy en manos del Arsenal y el Liverpool.

El brasileño siempre estuvo acostumbrado a levantar trofeos, pero ahora en Manchester esto no ha sido posible, lo cual no ha sido una situación sencilla de vivir: “Este es el punto que más me molesta, no luchar por ellos”, se lamentó el centrocampista, quien ha visto su participación en la cancha limitada a solo 18 de 31 partidos debido a diversas lesiones, incluida una prolongada ausencia por una lesión en el tobillo.

Actualidad del United en la Premier League

‘Los Diablos Rojos’ del United se ubican actualmente en la 6ta posición de la tabla de clasificación con un total de 49 unidades y a 11 de diferencia de lo que es la zona de clasificados para la UEFA Champions League. Hasta el momento el Manchester United no ha estado a la altura de las expectativas puestas para la campaña actual y el propio jugador carioca ha reconocido que existe mucha dificultad de mantener un nivel óptimo en un entorno que es bastante exigente como la liga inglesa.

Éxito total para Casemiro en el club merengue

Luego de 8 años vestido como jugador del Real Madrid, Casemiro lo ganó todo en la entidad blanca; 18 campeonatos que incluyen 6 Champions League y 3 trofeos de LaLiga.

“Cuando se habla individualmente siempre es difícil, principalmente porque el fútbol es colectivo. Tuve un buen comienzo de temporada, fui el mejor del mes del equipo. Aquí cuando se gana todos ganan, cuando se pierde todos pierden”, reflexionó el brasileño sobre su desempeño individual en la entidad roja del United.

“No es Casemiro el que está sexto de la Premier League, son todos los jugadores los que están sextos. Tenemos que evaluar colectivamente”, afirmó, destacando la importancia del trabajo en equipo para que el rumbo de los ‘Diablos Rojos’ pueda cambiar.

El centrocampista brasileño está enfocado y mentalizado en poder revertir las acciones actuales del Manchester y poder continuar hacia adelante: “Mi pensamiento es hacer buenos partidos y ganar títulos, que es mi principal objetivo”, concluyó el jugador nacido en Sao José dos Campos, Brasil.

