Habló juez que sufrió agresión de Hernán Grana en partido de su hijo: “Lo eché y siguió insultado”

El fin de semana se hicieron virales a través de las redes sociales unas imágenes en donde se puede apreciar al ex lateral de Boca Juniors, Hernán Grana, quien actualmente hace vida en el club All Boys de Argentina, siendo el protagonista de un lamentable incidente durante un partido de fútbol infantil en el que estaba haciendo vida su hijo. El lateral invadió la cancha de juego para intentar increpar al árbitro por su rendimiento en el mismo, diciéndole muchas cosas, insultos y demás al encargado de impartir justicia en el encuentro.

“¡Cobrá bien, dale!”, fue el primer grito que pudo captar en cámara un testigo que dijo presente en el partido antes mencionado. “¡Dale Gordó, cobrá bien!” y “¡Lo viene agarrando de la camiseta!”, continuó Grana para posteriormente disponerse a ingresar a la cancha del partido. Luego de ello fue echado del club mientras varias personas intentaban detenerlo para que todo no pasara a mayores.

El árbitro habló sobre todo lo sucedido

Ernesto Suasnabar, árbitro de turno en el partido antes mencionado, tomó la palabra y ofreció los detalles de todo lo ocurrido con Grana desde su punto de vista: “Primero me gritó, levantó la voz, y primero lo informe con el delegado. Se quedó ahí y no se calmó. Me gritó de nuevo y lo eché”, relató el juez en una pequeña entrevista con el programa Telenoche de Canal 13.

“Y cuando le eché se metió en la cancha, y bueno, cuando obligué a que lo sacaran, desde la puerta del club me siguió insultado a decirme de todo. No hubo agresión física”, agrego el dirigente luego del encontronazo que tuvo con Grana.

Durante la entrevista, Suasnabar explicó que este tipo de situaciones como las que vivió con Grana, suelen suceder y son más común de lo que la gente cree en el fútbol en categorías menores. “Trístemente es muy común. Más protestas, agresiones verbales, físicas. Gracias a Dios no hubo agresiones físicas. La gente está muy violenta. Uno va preparado en la semana cómo va a manejar la jornada”, dijo el juez.

“El baby es perjudicado por los grandes. A los chicos los hablas y te entienden fácilmente. El problema son los padres, los técnicos y los delegados”, explicó el juez quien cuenta con experiencia en dirigencias de este tipo de eventos hace 24 años.

“La gente está muy violenta. Uno no se espera que aparezca una persona así. Me pasó una vez que tuve que parar el partido y estaban todos los chicos llorando por la presión que les meten. Los chicos se ponen violentos por culpa de la presión de los padres. Si yo escucho a un papá que manda a su hijo a pegarle a otro lo tengo que expulsar”, concluyó su mirada en la nota.

Grana también dio la versión de los hechos desde su punto de vista

El actual jugador de All Boys hizo uso de las redes sociales para explicar todo lo sucedido. “Salgo a aclarar algo que pasó ayer en la jornada de baby donde jugaba mi hijo contra Racing donde alguna persona me filmó protestando al árbitro en el cual se ve que voy a hablarle. Fui a hablarle porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada. Entonces lo único que quería decirle era que les hablara”, fue la primera parte de su explicación.

“Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un profesional como yo, pero jamás le quise pegar ni mucho menos. Sí, querer decirle que no deje que los nenes se peguen. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpas porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro, principalmente por los nenes, pero mi único objetivo era que no se peguen más”, continuó Grana.

“Me pone triste y me da bronca que haya gente queriendo ensuciar mi persona, pero tengo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy y lo que se mostró en el video no fue la verdad de lo que pasó. Se ve que jamás quiero agredir a nadie, pero voy a ir hasta lo último contra esas personas que quisieron ensuciarme. Porque podés decir y opinar lo que quieras sobre mi forma de jugar pero no sobre mi persona. No se los voy a permitir”.

