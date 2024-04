“Tano” Ortiz se confiesa de cara al partido ante el Inter Miami: “Lionel Messi es indescifrable”

Para Fernando “Tano” Ortiz no hay mayores incógnitas sobre lo que deben hacer para intentar frenar a Lionel Messi. El entrenador argentino reconoció este martes que no hay una fórmula para conseguirlo por lo que la máxima estrella del fútbol mundial es “indescifrable”.

En la previa al encuentro de vuelta que disputarán los Rayados de Monterrey ante el Inter Miami por los cuartos de final de la Champions Cup de la Concacaf, el estratega del cuadro mexicano reveló que no tiene ni idea de cómo intentar ponerle un freno al ’10’ de Las Garzas.

“Messi se ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y no han encontrado la solución de cómo marcarlo. Cuando crees que va a regatear, resulta que dispara. Es indescifrable lo que hace”, comentó el entrenador de Monterrey que se encuentra arriba en la eliminatoria tras la victoria en la ida (1-2).

El astro argentino Lionel Messi, aunque no jugó en el encuentro de ida de los cuartos de final, protagonizó algunos momentos polémicos tras la derrota del Inter Miami ante los Rayados de Monterrey. Crédito: Marta Lavandier | AP

“Tano” Ortiz, quien protagonizó un cruce con Lionel Messi en los vestuarios del Chase Stadium luego del partido de ida disputado la semana pasada en Miami, reconoció que genera muchas expectativas poder enfrentarse al campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, quien se perdió la ida por una lesión.

“Será un partido de muchas emociones para mis jugadores porque jugarán un partido ante el mejor del mundo. Deben tener en claro que será una satisfacción, pero una vez empezado el juego Messi se convertirá en uno más”, advirtió el entrenador de Monterrey que viene de caer ante Cruz Azul (2-1).

Fernando “Tano” Ortiz también hizo alguna mención a los hechos ocurridos en los vestuarios del Chase Stadium pero no le dio mayor importancia y apuntó a que hay que hacer énfasis en el fútbol para conseguir un buen resultado ante el Inter Miami.

Los jugadores de los Rayados de Monterrey celebrando la victoria conseguida ante el Inter Miami la semana pasada en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concachampions. Crédito: Lynne Sladky | AP

“He pasado millones de estas cosas en un vestuario, no solo lo que ocurrió la semana pasada, sino broncas en el campo de juego. Son cosas que se quedan ahí. A lo mejor soy de la vieja escuela, sin embargo, también entiendo que estamos en una generación nueva y hay que cuidar el fútbol”, apuntó.

El estratega finalizó diciendo que no habrá ningún cambio en la forma de afrontar el duelo a pesar de contar con una pequeña ventaja luego de ajustada conquista lograda en el encuentro de ida por lo que los Rayados de Monterrey saldrá a repetir el éxito en casa.

“Monterrey no va a cambiar en nada y no va a considerar la ventaja que tenemos en esta serie. No soy de la idea de cuidar el resultado, vamos a salir a proponer. Los jugadores saben que no podemos esperar al rival”, sentenció el entrenador argentino.

