Defensores del derecho al voto en Florida piden traducción al español de la guía para elecciones

Grupos de defensa de los derechos civiles y del derecho al voto en Florida pidieron en una carta dirigida al secretario de Estado, Cord Byrd, la traducción al español del “material electoral clave”, como es la guía para votantes de Florida 2024, de cara a las elecciones primarias en curso y a las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre.

“La falta de una guía traducida al español es perjudicial para los votantes de Florida” cuyo idioma principal es este, se lee en la carta enviada a Byrd y a la directora de la División de Elecciones de Florida, Maria Matthews.

El pedido ocurre precisamente cuando a finales de marzo, Byrd sugirió a los votantes de Florida que estudien con tiempo la boleta electoral y se familiaricen con las enmiendas constitucionales propuestas, según WCJB, además de destacar que además de las elecciones presidenciales, la votación de noviembre incluirá carreras para la Cámara y el Senado de Estados Unidos, la legislatura estatal y funcionarios electos locales.

La boleta electoral de noviembre en Florida también incluirá nuevas medidas sobre el cambio a elecciones partidistas de juntas escolares, la consagración del derecho a cazar y pescar en la Constitución del estado, la eliminación de un programa público de financiación de campañas y un cambio en la exención del impuesto a la propiedad familiar.

La guía para votantes de este año del estado de Florida solo está disponible en inglés.

Una persona muestra un botón de voto de las elecciones primarias de 2022 en Florida. Crédito: Joe Raedle | Getty Images

La Opinión realizo la búsqueda de una guía de 2024 para el votante de Florida en español y halló que, por ejemplo, la supervisora ??de Elecciones del condado de Columbia tiene una guía disponible en línea en la sección de recursos en español del sitio.

Las organizaciones electorales reclamaron también que una serie de formularios que deben ser cumplimentados para ejercer el derecho al voto en Florida sean puestos a disposición de los votantes en español.

Destacaron como una de las mayores preocupaciones que no hay versiones traducidas al español del formulario DS-DE 129, una solicitud de registro de votantes.

“Para muchos de los solicitantes a los que atienden nuestras organizaciones, el español es su lengua principal”, señala la carta firmada por quince grupos como All Voting is Local Action, Latino Justice, FLIC, Naleo, NAACP, Florida Rising, All about The Ballots o Fair Elections Center.

Las organizaciones de derechos electorales y civiles de Florida han solicitado en múltiples ocasiones audiencias en español sobre la promulgación de nuevas normas o, como mínimo, una “discusión sobre materiales traducidos antes de que entren en vigencia”.

Sin embargo, lamentan que esto no sea así y esperan que, con urgencia, todos los formularios a los que se hace referencia en la misiva “estén disponibles en español lo antes posible”.

La Sección 4(e) de la Ley de Derecho al Voto de 1965 prohíbe al gobierno privar de sus derechos a un votante “debido a su incapacidad para leer, escribir, comprender o interpretar cualquier materia en el idioma inglés” si ese votante asistió a una escuela, en Puerto Rico, por ejemplo, “en el que el idioma predominante en el aula no era el inglés”.

Esta disposición fue escrita específicamente para proteger los derechos de voto de los puertorriqueños, que son ciudadanos estadounidenses, pero también beneficia a todos los hispanohablantes en Estados Unidos.

