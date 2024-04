Rebel Wilson asegura que no volvería a trabajar con Sacha Baron Cohen ni por todo el dinero del mundo

Tras las humillaciones, amenazas y acoso por parte de Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson aseguró que no existe una cifra de dinero por la que aceptaría volver a trabajar con el actor británico, conocido por las Borat.

En 2016, la actriz australiana trabajó junto a Cohen en la película The Brothers Grimsby, en la que recientemente acusó al actor de comportamiento inapropiado durante el rodaje.

Esta semana, en una entrevista en el podcast Watch What Happens Live With Andy Cohen, en el que se le preguntó por cuánto dinero aceptaría volver a trabajar con Sacha Baron Cohen.

“Tengo una política de no idiotas”, respondió tajante.

Cuando el presentador le insiste con varias cifras: “¿20 millones?, ¿30 millones?, ¿40 millones?”. La actriz se mantiene firme y niega con la cabeza.

Acusaciones contra Sacha Baron Cohen

Recientemente, Rebel Wilson reveló que el actor Sacha Baron Cohen le envió supuestas amenazas para no mencionarlo en un capítulo de su libro Rebel Rising.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió las supuestas intimidaciones que recibió del actor británico.

“No seré intimidada o silenciada por abogados caros o agentes de relaciones públicas especializados en crisis. El ‘imbécil’ del que estoy hablando en UN CAPÍTULO de mi libro es: Sacha Baron Cohen”, escribió.

Al poco tiempo, Wilson hizo nuevas acusaciones contra Sacha Baron Cohen. La actriz aseguró que el comediante británico se propuso humillarla cuando trabajaban juntos.

En una entrevista con The Times para promocionar su libro Rebel Rising, Wilson contó que durante el rodaje de Grimsby se sintió irrespetada y humillada por la atención que se le prestaba a su peso.

“Una cosa es que alguien gordo explote su tamaño para hacer comedia, pero otra es que alguien más te humille”, dijo la actriz de 44 años de edad.

Tras las declaraciones de Wilson, el comediante negó las acusaciones de la actriz a través de un comunicado al que tuvo acceso Entertainment Tonight.

“Si bien apreciamos la importancia de hablar, estas afirmaciones demostrablemente falsas se contradicen directamente con evidencia extensa y detallada, incluidos documentos contemporáneos, filmaciones y relatos de testigos presenciales de los presentes antes, durante y después de la producción de Los hermanos Grimsby”

En 2016, Rebel Wilson y Sacha Baron Cohen coprotagonizaron la película Grimsby, en la que la comedianteinterpretó a Norman Butcher, esposa del personaje al que dio vida el actor.

