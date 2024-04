Ryan García expresa su apoyo a David Benavídez y dice que “no debió disculparse” por estar borracho

Ryan García expresó su apoyo a David Benavídez después de que asistiera completamente borracho el pasado fin de semana a una cartelera en Las Vegas e indicó que el Monstruo Mexicano “no debió haberse disculpado”.

En una entrevista con varios reporteros, García explicó que la culpa fue de DAZN por entrevistarlo en ese estado y comentó que Benavídez es un hombre adulto que puede hacer lo que quiera si se encuentra en su día de descanso.

“No debió disculparse, ¿por qué debería disculparse si está en su día de descanso? Ese día, él puede hacer lo que quiera, porque cumple con su trabajo. Es un problema de la televisora por entrevistarlo cuando está alcoholizado, ¿por qué entrevistarlo cuando está borracho? David no debería disculparse por esa decisión de la televisora. Él es un hombre adulto, no tiene que disculparse con nadie”, dijo.

David Benavidez Aka The Mexican Drunkie Lol I think camp is going well folks!! pic.twitter.com/BiVXTMZarY — PUNSH DRUNK (@MrMoonshine10) April 7, 2024

“Él es David Benavídez, noquea a sus rivales, no veo a nadie más que se suba al ring y haga lo que él hace. Si sus críticos pueden hacerlo mejor que él, y demostrar que se pueden subir al ring y hacerlo mejor que él que ha boxeado toda su vida, entonces súbanse al ring con él. No lo van a hacer, entonces cállense. Siento que David no debió haberse disculpado”, añadió.

En una noche para el olvido, David Benavídez fue visto un poco pasado de copas en la esquina de su amigo Diego Pacheco -quien logró la victoria- y en una entrevista con DAZN donde se evidencia que no puede articular bien las palabras. Tras lo sucedido, en una publicación en las historias de Instagram, el mexoamericano se mostró arrepentido por sus actos y lamentó haber hecho el ridículo.

El comportamiento de Benavídez fue mal visto y generó diversos comentarios entre los fanáticos, ya que se encuentra preparándose para disputar el título interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio. Esta pelea marcará el debut del mexoamericano en las 175 libras y su oportunidad de coronarse en nueva categoría.

David Benavídez fue visto muy pasado de tragos el pasado fin de semana en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Una victoria ante Gvozdyk podría convertir al Bandera Roja en el retador mandatorio del ganador del campeonato indiscutido de peso semicompleto que definirán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, por lo que un error a estas alturas de su carrera le costaría esta gran oportunidad en las 175 libras y lo alejaría de una posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto y ahora subirá a 175 libras. El Monstruo Mexicano, de 27 años, cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

