Campaña de Kennedy Jr. despide a empleada por decir que impedir la victoria de Biden era prioridad

Los asesores que manejan la imagen de Robert Francis Kennedy Jr., candidato independiente a la presidencia, ordenaron el despido Rita Palma, miembro del personal de campaña de Nueva York, esto debido a sus comentarios emitidos durante una reunión ante posibles votantes donde afirmó que impedir la victoria del presidente Joe Biden era “prioridad número uno”.

Durante una reunión con simpatizantes del hombre que aspira gobernar a la nación, la exempleada se identificó como su directora de la campaña en Nueva York, idea que también promovía en redes sociales bajo el supuesto argumento de que su estrategia política había sido aprobada.

Sin embargo, personajes más cercanos a Kennedy Jr. minimizaron el papel de Palma al definirla únicamente como “consultora de acceso a las boletas”.

De hecho, mediante un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Amaryllis Fox Kennedy, directora de campaña y nuera de Kennedy Jr., dio a conocer que optaron por prescindir de la mencionada colaboradora debido a que estaba enviando un mensaje erróneo de lo que en realidad pretende lograr el abogado de Washington.

“Rescindimos su contrato por tergiversación inmediatamente después de ver el video más largo donde daba un título de trabajo inexacto y describía una conversación que no sucedió“, escribió.

El error de Palma consistió en pedirles a los ciudadanos respaldar con su voto a la campaña del candidato independiente para así echar abajo la reelección del actual presidente de la nación.

Robert Francis Kennedy Jr. ha comenzado a ser objeto de una campaña de descalificaciones al ligar a su campaña con Donald Trump/. (Crédito: Wilfredo Lee / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN, Rita Palma reconoció su falla, pero dejó en claro que, pese a ya no pertenecer al equipo de campaña, continúa convencida de que Kennedy Jr. representa la mejor opción para sacar adelante al país.

“Continúa siendo, con diferencia, el mejor candidato. Mi tiempo con el Equipo Kennedy ha sido una de las mejores aventuras políticas de mi vida, rodeada de algunas de las mejores personas que he conocido, y he conocido a muchas. No tengo ninguna mala voluntad y espero con ansias ver brillar a Bobby durante los próximos siete meses.

Manejé la campaña con honestidad. No tengo nada que defender. La verdad se defiende sola”, expresó.

Hasta el momento, el objetivo inmediato de Kennedy Jr. es lograr que su nombre sea inscrito en las boletas de todo el país, pues las encuestas señalan que tendría hasta 10% de respaldo entre los ciudadanos.

