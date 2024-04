Representante demócrata le pide a la millonaria compañera de fórmula de Kennedy Jr. renunciar

Ro Khanna, demócrata de California, le solicitó a Nicole Shanahan, compañera de fórmula de Robert Francis Kennedy Jr., candidato presidencial independiente, renunciar a sus aspiraciones políticas pues todo apunta que su trabajo terminaría por beneficiar indirectamente a Donald Trump.

El político de 47 años le compartió una carta a la cadena de televisión CBS News mediante la cual pretende hacerle llegar a la multimillonaria californiana donde la invita a alejarse del proceso electoral.

“Incluso el propio Trump y otros miembros de su equipo han admitido que una candidatura de RFK Jr. ayudará a su reelección.

Si bien es posible que haya desacuerdos justos sobre la plataforma del Partido Demócrata, está claro que un segundo mandato de Trump sería desastroso para el clima y desharía el trabajo de la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Biden, la acción más importante que ha tomado el Congreso en materia de energía limpia y cambio climático en la historia de nuestra nación”, señala parte del documento.

Nicole Shanahan reitera que acompañará a Robert Francis Kennedy Jr. hasta donde les alcance para competir en las elecciones presidenciales. (Crédito: Eric Risberg / AP)

Al respecto, mediante una declaración en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Nicole Shanahan reconoció estar desconcertada al ver cómo Ro Khanna no tuvo la confianza suficiente para acercarse y plantearle de manera directa sus inquietudes como lo hizo anteriormente cuando ella le compartió su deseo de ingresar a la política.

“En mi conversación con Ro, él me felicitó por el puesto y me animó a postularme, afirmando que todo estadounidense tiene derecho a postularse en este país. Dijo que vivimos en una democracia y que estaba mal que alguien me amenazara con no presentarme.

Claramente, Ro ha cambiado su postura debido a la presión del partido. Espero que comprenda lo antidemocrático que es pedirle a alguien que renuncie a una carrera que permite al público estadounidense tomar sus propias decisiones. Él tiene mi línea directa”, enfatizó.

Hasta el momento, el temor de los demócratas en torno a la candidatura de Kennedy Jr. está basado en que, en caso de lograr que su nombre sea inscrito en todos los estados del país, la mayoría de las encuestas lo ubican con el 10% de respaldo.

Lo controversial del asunto es que un gran porcentaje de sus votos serían de demócratas inconformes con que Joe Biden los represente en el proceso electoral.

Basado en ello, el presidente vería afectadas sus aspiraciones de prolongar su estancia en Washington; en tanto que Donald Trump aumentaría su ventaja en las urnas.

