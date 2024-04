Nacho Ambriz y su disputa con Toluca: “No me peleé con nadie, solo exijo lo que dice mi contrato”

Frente a todas las versiones periodísticas que surgieron en torno a la salida del Toluca del técnico Ignacio Ambriz, en el sentido de que había hecho gastar increíbles cantidades de dinero a la directiva de los “Diablos Rojos”, sin obtener al final de cuentas el resultado esperado con la conquista del título, el propio “Nacho” en charla con La Opinión, se desmarcó de esos señalamientos y dentro de los pocos argumentos que pudo esgrimir debido a que sigue vigente un proceso legal, aseguró que “jamás me peleé con nadie y mucho menos hice gastar lo que se dice de dinero, yo solo estoy exigiendo lo que está en mi contrato y puedo ver de frente a los ojos a cualquier persona”,

Ambriz sobre este tema destacó que: “No he hablado mucho de este tema porque como todos saben hay una demanda y me pidieron que no tocara mucho el asunto. Pero de muchas cosas que se sacaron en la prensa no fueron ciertas, de que me pelee con los directivos, que yo me puse mis moños, que yo hice gastar mucho a los directivos y entonces cuando tú no hablas, pareciera que todo es en tu contra”.

Y aseguró que “primero, no me pelee con nadie del club (Toluca), se llegó a un término de que yo no continuara porque ellos sentían que el equipo no iba a mejorar y que los resultados nos estaban dando. Después en la parte del contrato hay unas cláusulas que están establecidas y simplemente se peleó lo que está en las cláusulas. Después uno pone en la mesa todas las posibilidades de los jugadores que puedan venir y al final yo no los contrato. Yo sugiero nada más y ellos contratan”.

Ambriz entre los detalles de esta disputa con la dirigencia del Toluca encabezada por Francisco Suinaga , aseguró que: “Se habló de irle bajando la edad al equipo porque ya estaba un poco alta, entonces iba a costar que dos o tres jugadores se fueran del equipo por la edad y que viniera gente más joven como hoy lo tienen”.

Ambriz también reconoció que todas las versiones que han tratado de ensuciar su imagen son falsas y aseguró que: “Yo fui Toluca y les dije a los directivos, ustedes dijeron esto, lo otro, que yo tuve que ver en esto, que yo tuve ver en lo otro, que me pelee con los jugadores. Que tengo un desgaste con los jugadores, que yo siempre termino peleándome con los jugadores. La realidad es que yo nunca me he peleado con nadie, no me corresponde”.

Al mismo tiempo aseguró que todo se debe a que: “Hay situaciones que están en el contrato, hay situaciones que en una renovación de contrato, que a mí no me parecen y tengo el derecho a decir que no tengo el derecho de decir, aquí quedó todo y vámonos”.

Por esa razón recordó la experiencia que vivió en España cuando fue cesado por el equipo Huesca: “Yo puedo comentar cuando me corrieron del equipo Huesca de España, había unas cláusulas en el contrato, hablaron conmigo, me dijeron aquí están las cláusulas, estate tranquilo que te las pagaremos Son cosas que están establecidas en un documento”

Respecto al exceso de dinero que Toluca gastó en contratar refuerzos, Ambriz dijo que: “Yo no contrato, yo sugiero, En España aprendí que existen opciones A, B y C, para contratar jugadores. Si no viene la A, entonces la B, aunque se trabaje un poquito más y si no está la C. Eso me lo enseñó un gran maestro como Javier Aguirre, que me dijo nunca te lleves algo personal”.

Ignacio Ambriz mira hacía adelante y sin rencores con Toluca, a quien les pide lo justo. Foto: Jorge Mendoza/Imago7.

Y para finalizar expuso que: “Me siento tranquilo y siempre lo digo a quien me encuentre en la calle, lo puedo ver de frente a los ojos, yo en esa parte me siento muy tranquilo, pero muy muy tranquilo, pongo siempre en práctica lo que me enseñó mi padre de que hay que trabajar y ser honrado. Muchas veces me han preguntado si no me siento valorado y les digo, si no me sintiera valorado no tendría trabajo, no me habrían ofrecido dirigir a una selección nacional, a trabajar en Arabia o que me han querido llevar a Sudamérica”.

