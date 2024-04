Pedro Fernández se vuelve el blanco de críticas por cambios en su rostro y responde contundente

El cantante Pedro Fernández es uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana y fue de cara al concierto que realizará próximamente en la Ciudad de México que el famoso acudió a una serie de entrevistas en las que destacaron los cuestionamientos con respecto a su cuidado personal.

Y es que a sus 54 años de edad, el intérprete de temas como “Amarte a la antigua” y “El aventurero” se mantiene en forma y con una apariencia jovial que no pasa desapercibida para nadie.

Si bien en un inicio Pedro Fernández afirmó que esto es el resultado de mantener una actitud positiva, no pasó mucho tiempo antes de que algunos internautas mostraran su descontento ante la presunta falta de “transparencia” por su parte, ya que consideran que este ha recurrido a los tratamientos estéticos.

En varias de sus publicaciones en redes sociales se han hecho visibles decenas de opiniones negativas como: “Demasiado bótox. Según se arreglan arreglan y quedan peor”, “Seguro fue con el cirujano de Walter Mercado” y “Hay que aceptarnos como somos, son nuestros años”.

Dispuesto a disipar este tipo de rumores, Pedro Fernández optó por salir a defenderse con un contundente mensaje durante su entrevista con el programa “Sale el Sol”.

“Empiezo a ver comentarios de ‘se operó’, ‘¿qué se hizo en la cara?’, y por Dios, si no me he hecho nada”, explicó no sin antes aclarar que no existe nada de malo con recurrir a los “arreglitos”.

“Tengo que decir que tiene que llegar un momento, que por respeto y por compromiso con nuestras con nuestras carreras, tenemos que cuidarnos. Todavía no lo hago, pero algún día lo haré”, dijo con la intención de mandar a callar a sus ‘haters’.

