Jueza rechazó desestimar el caso federal de armas de Hunter Biden en Delaware

Una jueza federal rechazó el viernes el más reciente intento de la defensa de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, de desestimar su acusación por delito grave de posesión de armas en una corte de Delaware.

El juicio, el primero contra el hijo de un presidente estadounidense en ejercicio, está previsto que comience a principios de junio, mientras su padre, el presidente Joe Biden, hace campaña para su reelección.

La jueza federal Maryellen Noreika emitió el fallo el viernes en el caso en el que Hunter Biden se declaró no culpable de los cargos de mentir en los formularios federales de armas de fuego y poseer un arma mientras consumía drogas ilícitas.

Noreika, quien fue designada para el cargo por el expresidente Donald Trump, aún no se ha pronunciado sobre una impugnación de la constitucionalidad de los cargos por posesión de armas.

Hunter Biden se enfrenta a cargos fiscales separados en Los Ángeles, alegando que no pagó al menos $1.4 millones de dólares en impuestos durante tres años mientras llevaba un “estilo de vida extravagante” durante sus días de consumo de drogas. El juez que supervisa ese caso se negó a desestimar los cargos a principios de este mes.

Hunter Biden se ha declarado no culpable en ambos casos.

El hijo del presidente reconoció haber luchado contra la adicción al crack durante ese período de 2018, pero sus abogados han dicho que no violó la ley y que otro delincuente no violento que cometiera ese delito por primera vez no habría sido acusado.

El abogado defensor Abbe Lowell había argumentado que Hunter Biden fue “acusado selectivamente” por fines políticos indebidos. Argumentaron que el fiscal Weiss “cedió ante la presión política” para acusar al hijo del presidente en medio de críticas al acuerdo de culpabilidad por parte de Trump y otros republicanos.

Norieka dijo en su fallo que el equipo de Biden no proporcionó “nada concreto” para respaldar la conclusión de que alguien realmente influyó en el equipo del fiscal especial.

“La campaña de presión de los republicanos del Congreso puede haber ocurrido alrededor del momento en que el fiscal especial decidió seguir adelante con la acusación en lugar de la desviación previa al juicio, pero a la Corte no se le ha dado nada creíble que sugiera que la conducta de esos legisladores (o cualquier otra persona) tuviera algún efecto. impacto en el fiscal especial”, escribió la jueza. “Todo es especulación”.

