Ross Dress for Less: el requisito para obtener un descuento extra los martes

Cuando se trata de ahorrar en nuestras compras de ropa y artículos para el hogar, no cabe duda que Ross Dress for Less es una de las opciones más populares entre los compradores en Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos donde los hogares del país se han visto más preocupados por su poder adquisitivo y el impacto de la inflación. Por eso es importante conocer el descuento especial que Ross Dress for Less tiene los días martes y que te ayudarán a gastar menos en tus compras.

Ross Dress for Less, la marca minorista que se centra exclusivamente en ropa y mobiliario para el hogar y que cuenta con más de 1,700 tiendas en 40 estados del país, tiene un beneficio que algunos clientes pueden aprovechar si cumplen con un requisito y se trata de un descuento extra que se aplica a sus compras. Sigue leyendo para conocer cómo obtener un descuento extra los martes en Ross Dress for Less y quiénes son elegibles.

¿Cuál es el descuento especial de los martes de Ross Dress for Less?

Ross Dress for Less tiene un descuento especial que solo es válido los martes y aplica una rebaja del 10% en todas tus compras, sin importar que ellas ya tengas un descuento en sus precios. Por ejemplo, si una prenda cuesta 49 centavos, con el descuento de los martes de Ross te saldría en solo 44 centavos aproximadamente. Este descuento especial de los martes en Ross es conocido como el “Club de todos los martes” o por su nombre en inglés, ‘Every Tuesday Club’.

¿Quién es elegible para el Every Tuesday Club en Ross?

El descuento especial de los martes en Ross Dress for Less está disponible para las personas de 55 años o más y es intransferible a otros clientes.

¿Qué necesito para tener el descuento especial de Every Tuesday Club en Ross?

Para poder acceder a este beneficio que te da un 10% de descuento los martes en tus compras en Ross Dress for Less, se necesita tramitar un membresía o tarjeta de descuento que no tiene ningún costo. En tu próxima visita a la minorista, visita el mostrador de atención al cliente para obtener tu tarjeta de descuento del “Club de todos los martes”. Es importante que lleves una identificación con foto válida que tenga tu fecha de nacimiento.

¿Cómo aprovechar el descuento especial de los martes en Ross Dress for Less?

Como indica el nombre del beneficio especial, este solo se puede conseguir los días martes. Cuando acudas a hacer tus compras debes tener tu membresía e identificación con foto y fecha de nacimiento a la mano al momento de pagar. Ten en cuenta que ciertas marcas de ropa y artículos para el hogar podrían no ser elegibles para el descuento del 10%, así que no dudes en preguntar antes de pagar.

Sigue leyendo:

– Target ya tiene un plan para pelear contra ladrones

– Costco vende lingotes de oro que le hacen ganar hasta $200 millones de dólares al mes

– Ross despide a un empleado de seguridad después de hacerse viral en TikTok con un video irónico sobre su puesto