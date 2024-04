¿Cuáles son los próximos compromisos de Lionel Messi y el Inter Miami luego de vencer a Kansas City?

Los tiempos de decepción, frustración y tristeza por la eliminación del Inter Miami de la Concachampions League a manos de los Rayados de Monterrey, y el equipo rosa de ‘Las Garzas’ regresó a la senda victoriosa de la mano del ídolo rosarino, Lionel Messi con una victoria de 3 goles por 2 en condición de visitante contra el Sporting Kansas City en lo que fue la más reciente jornada de la Major League Soccer (MLS).

Messi volvió a ser una de las más grandes figuras en el equipo rosa y negro con una gran asistencia de primer nivel para lo que fue el gol del paraguayo Diego Gómez en el primer tiempo y además pudo colocar el 2-1 en el complemento con un golazo más que espectacular y para el recuerdo en donde pudo colocar el balón en el ángulo desde fuera del área. Posteriormente el delantero uruguayo, ‘El Pistolero’ Luis Suárez marcaría el decisivo 3 por 2 en un partido que tuvo altas y bajas para ambas escuadras pero que finalmente fue para el equipo de la Florida.

Con esta victoria el Inter Miami consiguió llegar a la cima de la Conferencia Este de la Major League Soccer, compartiendo el liderazgo con el New York Red Bull y sigue luchando de manera fuerte y enfocada para conseguir el campeonato.

50’ I 💥 Así fue el golazo de Leo Messi para darnos la ventaja tras una gran asistencia de David Ruiz. VAMOS! 👊✨. #SKCvMIA 1-2 pic.twitter.com/MEtaW4j5po — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2024

Nivel muy bajo ante los Rayados de Monterrey

La imagen mostrada por el elenco dirigido por el técnico Gerardo ‘Tata’ Martino ante Kansas City fue sin duda una mejor que la que vivió una eliminatoria en los cuartos de final de la Concachampions League ante los Rayados de Monterrey, especialmente el duelo de la vuelta donde cayeron vencidos con marcador de 1 gol por 3, duelo donde hubo un error garrafal por parte del portero Drake Callender lo que permitió el primer gol a favor de Monterrey para posteriormente en el suplementario quedarse con 10 hombres en el campo de juego luego de la expulsión de Jordi Alba.

Luego de la eliminación de los cuartos de final de la Concachampions, certamen que otorga un boleto al Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, el equipo de Miami ahora debe enfocarse en la Major League Soccer donde deberá afrontar el duelo ante Nashville como locales en el Chase Stadium el próximo sábado 20 de abril.

ABUCHEADA HISTÓRICA A MESSI EN MONTERREY. 👀🤯 pic.twitter.com/xsFkZs2FzC — MT (@MadridTotal_) April 11, 2024

Inter Miami deberá lidiar con la ausencia de Messi

Miami deberá hacer frente al torneo local sin Lionel Messi por el hecho que el delantero argentino y capitán de la selección nacional de su país estará participando en la venidera Copa América, la cual se estará llevando a cabo en los Estados Unidos y buscará defender la corona conseguida en el año 2021.

A día de hoy Messi es uno de los máximos goleadores del Inter Miami con un total de 4 dianas en su haber, acumulando 17 con 4 dobletes, 8 asistencias y 21 partidos disputados defendiendo los colores del Inter Miami desde su llegada a los Estados Unidos.

Messi's 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 clinches Inter Miami's thrilling win against Sporting KC ⚡️ pic.twitter.com/RtAsGbZfcX — 433 (@433) April 14, 2024

Próximos partidos del Inter Miami

Inter Miami vs. Nashville I Sábado 20 de abril

New England vs. Inter Miami I Sábado 27 de abril

Inter Miami vs. New York RB I Sábado 4 de mayo

Montréal vs. Inter Miami I Sábado 11 de mayo

Orlando City vs. Inter Miami I Miércoles 15 de mayo

Inter Miami vs. DC United I Sábado 18 de mayo

