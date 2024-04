Impuestos del IRS: consejos para padres que tienen hijos menores de 17 años

La temporada de impuesto para la declaración correspondiente al año fiscal 2023, finaliza este lunes 15 de abril y hay algunas pautas que deben conocer los padres con hijos menores de 17 años que deseen solicitar el Crédito tributario por hijos (CTC).

Aunque el CTC del 2023 es más bajo que en años anteriores, los contribuyentes que decidan solicitarlo podrán recibir hasta $2,000 dólares por niño, por esa razón aquí te mencionamos cuáles son los consejos que dan los expertos en impuestos y que debes tomar en cuenta en la presentación de este año.

De acuerdo con el director de impuestos de Betterment, Eric Bronnenkant el CTC puede reclamarse con deducción estándar, lo que reduce la factura tributaria total, dijo a AP.

Existen algunas deducciones por cuidado de niños y dependientes, según Mark Jaeger, vicepresidente de operaciones tributarias de TaxAct indica que se pueden deducir hasta $3,000 dólares por niño en costos de cuidado infantil.

“Si toma $5,000 en dólares antes de impuestos y tiene dos hijos en cuidado infantil que califican para deducciones por cuidado infantil, solo puede tomar $1,000 en gastos restantes de cuidado de dependientes antes de alcanzar ese máximo de $6,000”, mencionó

Otro de los consejos es asegúrese de que su hijo tenga un número de Seguro Social, aunque para muchos contribuyentes estoy puede sonar obvio, el director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales, Tom O’Saben destaca que es necesario al momento de reclamar un hijo como dependiente en su declaración de impuesto.

Finalmente, según Kathy Pickering, directora de impuestos de H&R Block el Congreso ha estado evaluando si ampliar o no el crédito fiscal por hijos tomando como referencia la cantidad de hijos dependientes y el nivel de ingresos de los padres.

“Debido a que la legislación no es definitiva y no estamos seguros de si se aprobará o cuándo, es importante saber que, si se aprueba, el IRS calculará los ajustes adeudados y enviará los pagos automáticamente. No es necesario que los declarantes esperen”, destaca Pickering.

Sigue leyendo: