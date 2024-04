Conoce a Caitlin Clark, la nueva súper estrella del básquetbol, en charla exclusiva con La Opinión

Su nombre empezó a popularizarse a nivel nacional desde hace un año cuando condujo al equipo de baloncesto de la Universidad de Iowa al juego de campeonato de la NCAA. Pero fue en la campaña que recién terminó cuando Caitlin Clark provocó una verdadera explosión mediática: lluvia de récords, incluyendo el de puntos anotados para cualquier basquetbolista colegial -hombre o mujer-, numerosos encestes “desde el logo” de la media cancha que se viralizaron, y otro cautivante viaje al Final Four.

Caitlin Clark, de 22 años, no pudo alzarse con el campeonato nacional en su segunda final consecutiva, pero su verdadero triunfo fueron los 18.7 millones de televidentes que en promedio vieron el duelo entre Iowa y South Carolina el 7 de abril. Según ESPN, es el rating más alto en cinco años para cualquier partido de básquetbol, incluyendo Finales de la NBA.

Clark fue seleccionada este lunes con el primer turno general en el Draft de la WNBA por el equipo Indiana Fever, dando así inicio a su etapa profesional.

“Sé que hay muchos ojos puestos en mí, muchos ojos cuando estaba en el equipo de Iowa y ahora que sigo adelante ojalá los mismos ojos sigan puestos en mí”, dice Clark en una entrevista exclusiva de La Opinion, el primer medio en español en tener una buena charla con la nueva súper estrella de los deportes y, sin exagerar, la persona del momento en los Estados Unidos.

La entrevista tuvo lugar en Los Ángeles, donde Clark recibió por segundo año seguido el Premio John R. Wooden, el más prestigiado que se entrega a basquetbolistas universitarios y el cual premia al jugador(a) más destacado de cada año.

A continuación, la mayor parte de la entrevista con la chica de Des Moines, Iowa, que está liderando una revolución en los deportes.

Caitlin Clark, qué increíble honor estar aquí contigo. ¿Cómo estás?

Bien, gracias por tenerme con ustedes.

Ganadora del Trofeo Wooden por segunda vez. Jugadora del Año de la nación dos veces seguidas. ¿Cómo se siente en este momento la emoción acerca del futuro?

Sí. Creo que definitivamente estoy emocionada. Fue un año especial. Tan solo todo lo que pasó dentro de los deportes de mujeres y la manera en que los deportes de mujeres crecieron, especialmente el baloncesto femenino. Poder ser parte de eso y llegar hasta el juego de campeonato; obviamente llegamos al Final Four en años consecutivos. Pero definitivamente es un cambio rápido al convertirme en profesional y empezar un nuevo capítulo en mi vida, pero es algo que quiero hacer y que me emociona. Un cambio rápido, tú sabes, pero estos son momentos súper especiales, así que lo estoy saboreando y disfrutando.

Te tengo que preguntar: ¿has comprado una póliza de seguro para tus manos?

¿Que si he asegurado mis manos? No, pero tal vez debería (risas)… me gusta esa pregunta… Lo que dices suena interesante.

Caitlin Clark reacciona durante un partido del torneo de baloncesto universitario 2024. La estrella de Iowa se ha convertido en el nuevo rostro de los deportes femeninos. /Foto: Charlie Neibergall/AP

¿Cuál es el precio a pagar para una jugadora, una atleta como tú, que ha ganado todo lo que has ganado, todos estos logros? O sea, supongo que son muchos sacrificios y disciplina, ¿hay un precio que puedas explicarnos?

Sí, yo creo que lo más importante, para jugar en este nivel, hay mucho sacrificio como dijiste, y creo que lo importante es disfrutar cada segundo, pero también trabajar muy duro, por eso estás en estos momentos. Hay cosas que tienes que sacrificar en la vida, pero también hay muy buenas oportunidades que obtienes a través del deporte y eso es algo que he sido suertuda en disfrutar, igual que mi familia, mis compañeras. Creo que eso es lo más importante.

Caitlin Clark: buena estudiante primero y luego atleta

Estableciste 45 récords en el baloncesto colegial, muchísimos premios y admiración global. ¿Por qué es especial o importante para ti estar aquí para recibir el Premio John R. Wooden?

Pienso que el Premio Wooden es de primera clase, todo lo que hacen aquí. Pero también representa por completo al estudiante-atleta: desde tu carácter hasta tu éxito académico, obviamente tu éxito atlético. Esa fue la manera en que fui criada por mis padres; cuando era chica había muchas cosas más que solo básquetbol. Ya fuera cómo tratas a tus amigos, cómo trato a mis hermanos, si hice un buen trabajo en la escuela. Eso fue algo que siempre tenía que cumplir primero antes de poder practicar algún deporte y tener la oportunidad de ir a entrenar y cosas como esa. Creo que eso es de lo que se trata el Premio Wooden: se fija en el estudiante-atleta completo. Y obviamente si haces deportes colegiales tienes que tener buenas calificaciones para poder jugar y eso es algo súper importante. Y por eso el Premio Wooden se distingue de los demás.

Mencionaste ser estudiante. ¿Qué es más difícil, ser una jugadora All-American o una estudiante All-American como tú lo eres?

Probablemente… esa es una buena pregunta. Ambos son igualmente difíciles en sus propias maneras. Honestamente, tal vez ser estudiante All-American. Eso es realmente difícil de lograr porque tratas de balancear los estudios y hacer tu mejor esfuerzo, pero al mismo tiempo tienes básquetbol, tienes práctica, básicamente estás como en un trabajo de tiempo completo.

Brent y Anne, tu padre y tu madre, hicieron un trabajo increíble contigo, Caitlin. Pero, ¿de dónde viene tu amor por el básquetbol?

Creo que lo más importante es que yo crecí jugando todo tipo de deportes, ya fuera fútbol, ya fuera básquetbol, ya fuera tenis, corrí en pista. Hice de todo, me encantaba estar activa. Tengo un hermano mayor y yo quería ser como él, entonces si él tenía práctica de básquetbol o cualquier otra práctica yo quería ir con él. Si él estaba en el vecindario jugando deportes, yo quería hacer lo mismo con él. Yo diría que mi hermano mayor fue una enorme inspiración para mí. Mi papá practicó deportes en la universidad. Hay mucha gente que crecí queriendo emular y ellos estaban involucrados con deportes. Realmente es lo que conocía y lo que quería hacer también. Yo diría que eso es lo más importante que me inspiró o cómo quería meterme en los deportes, fueron esas personas que me rodeaban cada día.

Las canastas de larga distancia son uno de los sellos de Caitlin Clark, quien ha elevado la popularidad del baloncesto femenino colegial. Ahora tratará de hacerlo como profesional en la WNBA. /Foto: Carolyn Kaste/AP

“Trabajar fuerte y divertirme”: Caitlin Clark y su enfoque para la WNBA

Tú elevaste el básquetbol femenino colegial y la expectativa es que harás lo mismo en el profesional, en la WNBA. Vaya reto que vas a encarar. Mucha gente tiene muchas expectativas. ¿Se siente como más presión para ti?

Honestamente siento que ha sido parte de mi carrera estar bajo presión en los pasados dos años, así que no siento que haya presión extra. Creo que lo más importante es que me he dedicado a mis cosas de la misma manera cada día desde que estaba en la preparatoria. Solo trabajar fuerte y divertirme, tengo mucha confianza y creo que esa es la base de todo el trabajo que hago. Sé que hay muchos ojos puestos en mí, muchos ojos cuando estaba en el equipo de Iowa y ahora que sigo adelante ojalá los mismos ojos sigan puestos en mí. Pero no tengo esa sensación de presión; yo siendo que es algo emocionante, divertido, algo que puedo acoger, algo que mucha gente no tiene la oportunidad de hacer, así que soy súper afortunada, más que nada.

3,951 (puntos anotados) o 18.7 (los millones de televidentes en la final). ¿Cuál número es más importante y especial?

18.7… ¡Vamos!

¿Cuál fue el mensaje de la persona más famosa o más bien el mejor mensaje de felicitación que has recibido en los últimos días o semanas?

Dios… he recibido muchos. Es difícil. Ha sido divertido revisar todos ellos, tú sabes, ya sean de celebridades y gente famosa, o sean de gente con la que crecí jugando deportes con la que no he hablado en mucho tiempo. Pones tu vida en perspectiva en cuanto a dónde empezaste y dónde estás ahora y estas agradecido por todo el recorrido. Y obviamente también mi familia. Ellos pueden vivir todo esto conmigo. Podría nombrar a un millón de personas, pero creo que lo más importante es que trato de responderle a cada persona que me ha contactado y que me ha apoyado en el camino porque yo nunca tomo eso a la ligera. Soy súper suertuda y afortunada en tener tal sistema de apoyo, fans a lo largo del país, a lo largo del mundo que han amado cada segundo de lo que he podido hacer en la Universidad de Iowa y espero que eso continúe en el siguiente nivel también.

Nos encantó ver a Sabrina Ionescu retar a Steph Curry en el pasado All-Star de la NBA (competencia de tiros de 3 puntos). Todos podemos verte ahí. ¿Quieres hacerlo?

Sí, por supuesto. Definitivamente estoy emocionada por la temporada de la WNBA y como dijiste, Sabrina es una persona que crecí idolatrando, viendo cómo jugaba, traté de modelar mi juego con el de ella. Y Steph también. Steph es increíble en todo lo que hace y obviamente lo adoran aquí en California. Así que ambos son personas que crecí admirando y son personas que me han contactado y apoyado en mi recorrido. Ojalá pueda estar allí a su lado algún día. Sería muy bonito.

Yo sé que la WNBA va a ser un gran reto. Estoy seguro que vas a ser simplemente estelar en el profesionalismo. Pero me pregunto… ¿sientes como que puedes jugar con jugadores de la NBA?

No… La NBA es una liga distinta. Nunca podría poner un pie en la NBA.

El otro gran legado de Caitlin Clark: empoderar a niñas y niños

¿Qué tal en empoderamiento de las mujeres que tú has impulsado en todo este proceso, tú como atleta y también a otras mujeres en otros campos?

Sí, creo que una de las mejores cosas durante mi camino es que espero haber podido empoderar a gente a jugar básquetbol, espero que al jugar básquetbol haya ayudado a las chicas jóvenes a soñar en grande en cualquier cosa que quieran hacer. Eso es lo que siempre he dicho: ya sea que quieres ser una doctora, una veterinaria o si quieres ser una artista o una música, lo que quieras ser, espero que yo les haya inspirado a soñar y a ir en busca de lo que quieran porque eso es exactamente lo que mis padres hicieron y nunca me limitaron en nada. Obviamente se requiere mucho trabajo fuerte, se requiere mucha pasión, tienes que sacrificar muchas cosas que tal vez otras personas no sacrificarían para llegar hasta donde quieres llegar, pero eso es lo más importante, inspirar a otros, a ir en busca de lo que quieran y ojalá lo consigan algún día.

La afición del equipo de Iowa se multipicó en los pasados meses por culpa de Caitlin Clark, quien se siente orgullosa de haber contribuido en inspirar a chicas y chicos a ir en busca de sus sueños. /Foto: Matthew Putney/AP

¿Qué has aprendido en los pasados dos años y especialmente en los pasados meses acerca de ti y tu éxito?

Creo que lo más importante en los pasados dos años e incluso el último año es vivir cada segundo, porque todo pasa muy rápido. Volteo hacia el pasado y siento que apenas era “freshman” (primer año) en el colegio y ahora ya me estoy graduando y mi vida ha cambiado mucho. La manera en que la gente ha apoyado el baloncesto femenino ha cambiado mucho. Esa es la manera en que traté mi último año. Mirando alrededor, viviendo cada segundo, como que estos momentos son realmente especiales y sí, eso es lo más importante. Empaparme de todo, no tomar nada por sentado.

Caitlin, allá afuera hay alguna chica o un chico batallando mentalmente, emocionalmente o físicamente. ¿Qué mensaje puede Caitlin Clark enviar a todos estos chicos que a lo mejor hoy no la pasan bien?

Creo que lo más importante es recargarte en tu sistema de apoyo. Eso es lo que me ha permitido también tener mucho éxito. No estoy aquí solo por mí misma. No ha sido así. Ha habido buenos días, ha habido malos días; ha habido altas y ha habido bajas. No todo ha sido arcoiris y todo perfecto. Pienso que es la vida. Hay momentos difíciles en la vida y hay que apoyarse en la gente a tu alrededor, sean tus padres, sea tu maestro, sea tu coach, quien sea, un hermano, algún amigo. Eso es lo más importante, que hay gente a tu alrededor para apoyarte. Eso es lo que he pasado en mi carrera, es por lo que he pasado en mi vida y diría que ese es mi mayor mensaje para los chicos.

¿Dónde encuentras tus fuerzas para encarar todos los retos cada día en tu aún joven carrera?

Creo que tener una buena perspectiva acerca de los deportes es lo que me ha permitido trabajar a través de cada reto que he enfrentado. Para mí, en mi vida, el básquetbol no es el fin de todo. Hay mucho más en la vida y yo no encuentro la validación con el número de puntos que anoté o en cuántos partidos jugué. Para mí es solo divertirme, disfrutarlo, al final del día es solo un juego. Podría dejar de jugar básquetbol ahora mismo y ser igual de feliz como persona y seguir con mi vida y hacer otras cosas. Creo que eso es lo que siempre trato de recordar, pero también es la manera en que me educaron. Los deportes no son el fin de todo, no es lo que deba hacer lo que eres; es solo algo a lo que te dedicas y lo que amas hacer. Y creo que es lo que me ha permitido tener mucho éxito en mi carrera. No sé. Doy todo lo que tengo en el básquetbol, pero no es lo que me hace ser yo al final del día. Eso es lo más importante.

Caitlin Clark revela que le gustaría ver en su país más amor y paz: “Hay demasiado odio en el mundo”, dice. /Matthew Putney/AP

Mensaje de la estrella del baloncesto: no vivir en las redes sociales

Finalmente, algo que considero una pregunta muy importante. ¿Qué te gustaría ver en los Estados Unidos para que sea un mejor país?

Yo creo que solamente más amor y paz. Yo diría que eso es lo más importante. Pienso que hay demasiado odio en el mundo en este momento. Yo creo que todos apreciando a los demás por lo que son y queriéndose el uno al otro. Pienso que es la manera en que llevo mi vida y que fui criada. Eso es lo más importante.

¿No es sorprendente ver en las redes sociales todo ese odio y negatividad acerca de todo?

Creo que eso son las redes sociales… Creo que las redes sociales no son el mejor lugar para estar. Creo que una cosa que he tratado de hacer en el curso de mi carrera es no estar demasiado en las redes sociales y nunca quieres encontrar tu validación en la gente por ese medio. Te debe importar más la gente en tu círculo. Yo diría que solo me importa la opinión de mi familia y la gente dentro de nuestro vestidor: mis compañeras y mis entrenadoras. Eso es todo lo que debe preocuparme. Si ustedes viven así, estarán en un muy buen sitio.

Sigue leyendo:

– Entrevista con Jaime Jáquez Jr: el mexicoamericano revela detalles de sus raíces y su camino

– La charla con Carlos Vela que sacudió al fútbol mexicano: “Ni Jimmy Lozano ni Mournho”

– “Ya no tengo que esconderme”: Óscar de la Hoya abre su corazón en entrevista exclusiva