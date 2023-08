Carlos Vela advierte que si no hay cambios reales en la selección mexicana todo seguirá igual: “Ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo”

Exclusiva

El estelar futbolista mexicano Carlos Vela piensa que los pobres resultados recientes de la selección de México se deben a que no se ha buscado hacer cambios o encontrar verdaderas soluciones en beneficio del Tricolor.

En una charla exclusiva de La Opinión con Vela, quien jugó su partido final con la selección mexicana en 2018, el capitán del LAFC respondió algunas preguntas acerca de la situación actual del equipo azteca, que viene de una mala Copa del Mundo entre varios fracasos recientes. El Tri evitó otra debacle al ganar la Copa Oro de la Concacaf este 16 de julio.

“Es un tema complicado, porque para poder opinar hay que saber todo lo que pasa y no tenemos esa información. Solo puedo decirte por lo que veo en la tele… pero eso no es todo”, comenzó diciendo Vela sobre la crisis del Tricolor, la cual incluyó el despido de un nuevo director técnico (Diego Cocca).

Aunque el entrenador interino Jaime Lozano hizo un buen trabajo en la Copa Oro, la Federación Mexicana de Fútbol aún no anuncia al técnico definitivo que se haga cargo del proceso rumbo al Mundial de 2026.

“Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho puede cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: ‘Ya está todo perfecto’, porque no es así”, comentó Carlos Vela.

El talentoso Vela, quien se dio a conocer mundialmente en el Mundial Infantil de 2005 como máximo goleador del torneo ganado por su país y que con la selección mayor anotó 19 goles en 72 partidos, afirmó que tristemente nunca le ha tocado ver cambios reales en beneficio del equipo.

“Las cosas vienen de tiempo atrás y si realmente no hay un cambio o no se busca la real solución vamos a seguir igual. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, advirtió Vela, de 34 años.

“Si realmente no hay cambios que aporten, que sean para el futuro, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió; en ninguno de esos diferentes escenarios hubo ningún cambio o no se actuó de ninguna manera. Seguimos igual hasta que ‘ya se ganó la copa Oro, ya está todo bien’. Y no es así”, detalló Vela, quien se recupera de una lesión muscular sufrida en la Leagues Cup después de anotar dos golazos contra FC Juárez.

La visión de Carlos Vela para México rumbo al Mundial de 2026

Al proseguir su análisis sobre la selección mexicana de fútbol, Carlos Vela habló de la necesidad de trazar un camino.

“Al final hay que ver a dónde quieren llegar, cómo quieren llegar y trazar un camino para que todos puedan ir hacia la misma dirección y podamos ver a nuestro país triunfar, que es lo que todos los mexicanos queremos”, dijo Vela, quien cree que de cara a la Copa del Mundo de 2026 en la que México será una una de las selecciones locales hay tiempo para hacer las cosas bien, pero con reservas.

“Soy una persona muy positiva y considero que queda tiempo suficiente para mejorar y para hacer un buen papel. Para mí, pues el listón está en Qatar: hay que buscar primero mejorar lo de Qatar y después de ahí intentar ir lo más arriba posible”, opinó la estrella de la MLS.

“Hay que preparar a la gente que va a estar ahí para que lleguen lo mejor posible, con las mejores armas para enfrentar ese escenario, esos partidos, y poder hacer un gran papel, que al final si ya cualquier Mundial está lleno de mexicanos, pues imagínate en este que vamos a estar en México y en Estados Unidos, que es como México”, abundó.

Vela no entró en detalles sobre otros cambios que podrían ser benéficos en su opinión, pero tiene claro algo: “Yo creo que lo que tienen que hacer es decidir el proyecto, quién va a ser el entrenador del Mundial y dejarlos trabajar… No hay magia”.

