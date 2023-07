“Reúne todas las condiciones”: Gerardo ‘Tata’ Martino habló sobre Jaime Lozano para ser el técnico de la selección de México

Gerardo ‘Tata’ Martino estuvo a cargo de la selección de México antes de convertirse en el actual técnico del Inter Miami, es por este motivo que tiene licencia para hablar sobre El Tri y un posible sustituto. Y fue justo sobre eso de lo que habló considerando que Jaime Lozano, entrenador interino del equipo nacional azteca, debería continuar en el combinado tricolor debido a que “reúne todas las condiciones” para ser un buen seleccionador nacional.

El actual entrenador del Inter de Miami explicó como es que además de tener las condiciones, posee de una buena relación con los futbolistas que integran día a día a El Tri, situación que habría sido el detonante máximo y por el cual Diego Cocca habría sido echado, aunado a los malos resultados obtenidos en la Nations League.

“Sí creo que reúne todas las condiciones para ocupar ese sitio porque además lo que noto es una cercanía con el plantel que es muy visible desde afuera”, dijo el técnico de Lionel Messi y del Inter Miami de la Major League Soccer.

Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami de la Major League Soccer. Foto: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images.

Copa Oro 2023 la prueba de fuego para Jaime Lozano

La Copa Oro 2023 fue el último torneo que quedó en las manos de México, seleccionado que bajo el mandato de Lozano logró ganar tras vencer a Panamá 1-0 en la final. Anteriormente, El Tri venció 3-0 a Jamaica en semifinales, 2-0 a Costa Rica en cuartos de final.

Mucho antes, en la fase de grupos, México ilusionó con un arranque por todo lo alto, pues goleó 4-0 a Honduras y luego venció 3-1 a Haití. Sin embargo, todo la ilusión y frenesí se paró en secó luego de caer por la mínima ante su similar de Qatar.

Jaime ‘Jimmy’ Lozano celebra haber ganado la Copa Oro 2023 con la selección de México. Foto: Etzel Espinoza – Imago7.

Mundial Qatar 2022 un fracaso para Martino y para México

Martino estuvo en el Mundial Qatar 2022 con el combinado nacional mexicano, en donde toda la hinchada esperaba buenos resultados. Sin embargo, tras caer en la fase de grupos, lo que le costó el puesto al ‘Tata’, él mismo reconoció en una entrevista para Fox Sports que su equipo no estuvo a la altura de los compromisos ante, Arabia Saudita, Argentina y Polonia, los tres rivales que enfrentó durante la fase de grupos.

“En definitiva, es simplemente que sepan que nosotros sufrimos y lamentamos mucho no haber estado a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de nosotros. Intentamos poner todo de nuestra parte y no lo pudimos hacer. Y yo entiendo que también la gente, cuando los objetivos futbolísticos no se pueden cumplir, reacciona de la manera que reacciona, así que no mucho más que eso”, dijo el argentino para el medio mencionado.

Gerardo ‘Tata’ Martino y parte de la selección de México ante Arabia Saudita en Qatar 2022. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

