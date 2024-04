Juez federal niega solicitud de un solitario “El Chapo” para llamadas telefónicas, visitas a hijas y esposa

Un juez federal le negó al capo mexicano Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera su solicitud de llamadas telefónicas y visitas a sus hijas pequeñas, quien escribió en la moción que la Oficina de Prisiones es ahora “única responsable” de las condiciones del solitario narcotraficante.

“Este Tribunal no tiene poder para alterar las condiciones que la Oficina de Prisiones ha impuesto”, escribió el juez en la moción presentada el 10 de abril en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Este de Nueva York. Las llamadas y visitas vigentes mientras Guzmán estaba en juicio fueron reemplazadas una vez que fue declarada culpable, escribió el juez. Anteriormente, el tribunal había autorizado dos llamadas telefónicas al mes.

Guzmán, que alguna vez fue el líder de un cartel más famoso del mundo y que fue llamado por los fiscales un “líder despiadado y sanguinario”, escribió en una carta del 20 de marzo solicitando al juez visitas de su esposa y sus dos hijas. Dijo que hace siete meses que no tiene llamadas con sus hijas y los abogados “han decidido castigarme no dejándome hablar con mis hijas. Hasta el día de hoy no me han dicho si ya no me van a dar más llamadas con mis hijas”, escribió.

La petición fue solicitada por la defensa legal de “El Chapo” Guzmán, quien expuso que deseaba poder tener visitas personales o al menos comunicarse telefónicamente, esto luego de que en mayo de 2023 las autoridades penitenciarias interrumpieron este beneficio.

Guzmán Loera manifestó su desconcierto por la falta de respuesta por parte del personal de la prisión sobre cuándo podría hablar con sus hijas, y criticó la decisión del fiscal encargado.

Por lo que pidió que su esposa, Emma Coronel, lo pudiera visitar para que “traiga a mis hijas, pues sólo pueden visitarme cuando están de vacaciones escolares, ya que están estudiando en México”. Pidió la intervención del juez en el escrito por la “discriminación sin precedentes en mi contra”.

Guzmán cumple cadena perpetua en una prisión Supermax en Florence, Colorado, que alberga numerosos reclusos de alto perfil. Fue declarado culpable en 2019 de cargos que incluían tráfico de drogas, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. Desde que comenzó su condena en la prisión aislada, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”, “El Chapo” ha solicitado numerosas formas de hacer su vida interior más llevadera.

El fundador del cártel de Sinaloa envió el año pasado un “SOS” a través de sus abogados al presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole ayuda debido al supuesto “tormento psicológico” que dice estar sufriendo en una prisión estadounidense. Anteriormente le pidió al juez que permitiera que su esposa y sus hijas gemelas, que entonces tenían 9 años, lo visitaran en prisión.

Los fiscales han dicho que miles de personas murieron o se les ordenó matar a causa del Cartel de Sinaloa.

Guzmán fue condenado en 2019 por varios delitos, destacándose entre ellos el tráfico de drogas a gran escala y la conspiración para asesinar, en el marco de sus actividades al frente del cartel de Sinaloa. Este cartel, bajo su liderazgo, fue responsable de importar a Estados Unidos más de un millón de kilogramos de cocaína, así como grandes cantidades de heroína, marihuana y metanfetamina. La evidencia presentada durante su juicio demostró que el cartel utilizaba métodos violentos, como asesinatos, secuestros y torturas, para mantener su dominio.

