La película “Let It Be” de The Beatles se reestrenará en una versión restaurada

“Let It Be”, el documental de 1970 que muestra al grupo británico The Beatles en sus sesiones de grabación para el que fue su último álbum, ha sido restaurado por el equipo del director Peter Jackson, y estará disponible (a manera de reestreno) en Disney+ a partir del 4 de mayo.

La película dirigida por Michael Lindsay-Hogg salió a la venta en formato VHS y Laserdisc hace más de 30 años, pero ahora la imagen y el sonido fueron mejorados para un efecto más espectacular. Muchas escenas eliminadas de “Let It Be” fueron utilizadas por Jackson para la serie documental “The Beatles: Get Back”, que en 2021 fue un éxito en esa misma plataforma de streaming.

En un comunicado Peter Jackson comentó que el trabajo que hizo hace tres años y el de Hogg resultan complementarios: “Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, “Let It Be”, haya sido restaurada y finalmente sea relanzada después de no estar disponible durante décadas…siempre pensé que “Let It Be” era necesaria para completar la historia de “Get Back”. Ahora pienso en todo esto como una historia épica, finalmente completada después de cinco décadas. Michael Lindsay-Hogg fue infaliblemente servicial y amable cuando hice “Get Back”, y es justo que su película original tenga la última palabra…luce y suena mucho mejor que en 1970″.

La compañía Park Road Post Production mejoró el negativo original de 16 milímetros e hizo una remasterización del sonido. Hasta el momento, ninguno de los dos integrantes de The Beatles que aún viven –Ringo Starr y Paul McCartney– han dado su opinión sobre esta versión restaurada.

Originalmente “Let It Be” fue estrenada en cines en mayo de 1970; algunas de las canciones que se presentan en la película son “Don’t Let Me Down”, “Oh! Darling”, “Get Back” y “The Long And Winding Road”. Al año siguiente The Beatles ganaron el premio Oscar en la categoría de Mejor Música Original por su trabajo en el filme.

