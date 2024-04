Eugenio Derbez y la razón por la que se puso celoso de Lenny Kravitz 

En medio de su visita a territorio mexicano para promocionar su próximo disco “Blue Electric Light”, el cantante Lenny Kravitz ha causado furor entre sus fanáticos y una que otra celebridad. Tal fue el caso de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, quienes se encontraron con el famoso en un hotel de la ciudad de México y terminaron protagonizando un “triángulo amoroso” que le robó varias carcajadas al público.

Y es que la vocalista de “Sentidos Opuestos” prefirió retirarse de una cena junto al protagonista de “No se aceptan devoluciones” para poder tomarse una fotografía con la estrella del rock, acción que el productor no tardó en reprobar a través de redes sociales.

“Estábamos cenando y una asistente le dice: ‘Lenny Kravitz está en los elevadores’. Me dejó, me dejó a media cena, le valió, se fue, ya no regresó en toda la noche”, explicó Eugenio Derbez en una entrevista reciente al programa ‘Ventaneando’.

Por su parte, Alessandra Rosaldo no dudó en recurrir a su perfil oficial en Instagram para compartir la fotografía que desencadenó la cómica reacción de su esposo: “Lo que es estar en el lugar correcto y en el momento justo. Ahora me encontré a #theoneandonly @lennykravitz ¡y casi muero de la emoción! Súper amable y súper sonriente, un regalo haberlo conocido”, explicó junto a su publicación.

Vaya sorpresa se llevó cuando el propio Lenny Kravitz le respondió con un breve, pero contundente mensaje: “Fue un placer conocerte, @alexrosaldo”.

Al respecto, Eugenio Derbez dijo: “Cuando le respondió todavía me ofendí más porque muy llevado, dije: ‘Pérate, una cosa es que te tomes una foto y la otra que ya…’, pero bueno, mira es Lenny Kravitz y se le perdona, se le permite”, indicó con el humor que lo caracteriza.

No pasó mucho tiempo antes de que el público compartiera su emoción por la presencia de Lenny Kravitz en territorio mexicano, así como su calidez con la famosa mexicana: “Muchos de nosotros cuando te conocimos! Btw que fotazaaaa”, “No pos WOW, yo me desmayo”, “Que lindo y emocionante” y “Que épico”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Eugenio Derbez revela que Alessandra Rosaldo le prohibió hablar de su ex Victoria Ruffo

• Eugenio Derbez quiere que su nieta herede el “gen familiar” y hacerse más cercano a Victoria Ruffo

• Eugenio Derbez recibe un regalo en honor a su perrita ‘Fiona’