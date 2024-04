Jorge Sánchez habría sido separado del Porto para que el club no invirtiera dinero en él

El mexicano Jorge Sánchez fue sorprendido por la dirigencia de su club. El Porto decidió separarlo del primer equipo por no cumplir con las expectativas del club. Sin embargo, el analista Fernando Schwartz explicó que esta jugada del conjunto portugués está relacionada con temas contractuales.

“No hay nada que decir. Para trabajar en el Porto no basta con tener contrato, es necesario más“, fueron las palabras del entrenador Sérgio Conceição en rueda de prensa.

La dirección técnica del Porto decidió apartar a Jorge Sánchez y a otros tres futbolistas del primer equipo por sus bajos rendimientos. Junto al mexicano fueron excluidos Toni Martínez, Iván Jaime y André Franco.

Separan a Jorge Sánchez del Porto: “No basta con tener contrato, se necesita más”, dijo su DT https://t.co/Nw2X230Oue — La Opinión (@LaOpinionLA) April 16, 2024

La estrategia del Porto con Jorge Sánchez

Sin embargo, más allá de un tema de rendimiento, el defensor mexicano habría sido apartado por una estrategia desde el escritorio. Jorge Sánchez debía ser comprado por el Porto en caso de que llegase a 20 partidos jugados. El club decidió cortar la participación del azteca en 15 duelos.

“Lo separan a él (Jorge Sánchez) y a tres jugadores que por bajo rendimiento, pero no es la verdad, lo que pasa es que Jorge Sánchez ya acumula 15 partidos jugados con el Porto, le quedan por delante siete, si llegan a la Final de Copa son ocho, y si Jorge Sánchez participaba en 20 partidos lo tenían que comprar“, explicó Fernando Schwartz.

En este sentido, la dirigencia del Porto no estaría en la obligación de comprar al exfutbolista de las Águilas del América. Con esta jugada, Jorge Sánchez debe regresar al Ajax de Ámsterdam cuando se culmine el plazo del préstamo.

“Entonces lo separan para que no se cumpla esa cláusula, y no comprarlo porque tampoco le había llenado el ojo al director técnico Sergio Conceiçao, quien muchas veces lo dejaba en la banca, lo utilizaba de relevo… te hago a un lado quedando siete partidos, no cumples los 20 y cada quien para su casa“, agregó.

🚨 Iván Jaime, André Franco, Toni Martínez e Jorge Sánchez foram colocados a treinar à parte do plantel do FC Porto, devido ao baixo rendimento, avança o jornal ‘Record’. pic.twitter.com/GoGfRpE6dB — Diário de Transferências (@DTransferencias) April 16, 2024

En este sentido, la participación de Sánchez en el Porto finaliza con 2 asistencias en 863 minutos jugados con el club. El mexicano está valorado en poco más de $4.3 millones de dólares y deberá mostrar sus condiciones en el fútbol neerlandés, pues le queda contrato con el Ajax hasta junio de 2026.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi fue defendido por Rogelio Funes Mori: “Yo no lo hubiese abucheado”

· Con doblete de Kylian Mbappé, el PSG destroza al Barcelona con un aplastante 1-4 que elimina a los culés de la Champions

· Las Chivas de Guadalajara querrían traer de vuelta a Orbelín Pineda

· Rafa Márquez sería la primera opción del FC Barcelona