La Divaza opina sobre las acusaciones de Thali García a la producción de “La Casa de los Famosos”

Luego de varias semanas sin contacto con el mundo real, ‘La Divaza’ se sumó a la lista de celebridades que decidieron abandonar “La Casa de los Famosos” por su propia voluntad, encontrándose con una que otra sorpresa que los dejó con la boca abierta. En su caso, fueron las declaraciones que su ex compañera, Thali García, emitió contra la producción del reality. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

En una entrevista reciente, la estrella de las redes sociales reveló que fue muy difícil entrar en contacto con todo lo que ocurría fuera de la casa, ya que en su caso toda la información la recibió “de golpe”.

“La psicóloga lo primero que nos dijo fue que no podías meterle tanta información al cerebro de una vez y llegó La Jose y todas mis amigas y me empezaron a decir cosas. Después yo en la noche agarré el teléfono, vi Instagram. Fue muy con demasiado”, contó a los micrófonos de People en Español.

Como era de esperarse, una de las interrogantes que no pudo faltar fue su opinión ante la sorpresiva salida y batalla mediática que la actriz Thali García inició en contra de la cadena Telemundo y la producción del reality.

Al respecto, La Divaza indicó que: “A mí me sorprende mucho cuando Thalí se va porque obviamente ella se va de una manera, todavía lo recuerdo, en la suite, se escapa… y obviamente nosotros quedamos como qué pasó. Nosotros dentro de la casa cuando se fue Thalí y cuando se fue Gregorio siempre teníamos la ilusión de que Thalí había quedado bien, había resuelto las cosas. Nacho se conectó con nosotros y nos había dicho incluso que ‘aquí está Thalí, Thalí está bien’. Y siempre creíamos que nos íbamos a seguir apoyando desde afuera. Me sorprendió mucho al salir cuando vi que ninguno de Tierra estaba presente ni en las galas y también entiendo sus decisiones”.

Al ser cuestionado sobre su opinión ante la polémica, fue contundente: “Ahora, lo de Thalí no te sé la historia completamente porque como que yo dije saliendo demasiada información. Quiero que La Jose me cuente bien y quiero guardar mi reacción genuina para el pódcast, así que por favor te pido que no me cuentes todo a detalle”, bromeó.

Asimismo, destapó que rompió las reglas al tratar de empaparse de información una vez que puso un pie fuera de “La Casa de los Famosos”: “Lo que vi en el aislamiento, que se supone que no debe haber pasado, tenemos un televisor y tenía YouTube, entonces me metía a buscar La Jose Show para ver si mi amiga había subido podcasts y qué había pasado con los que nosotros habíamos dejado subidos y veo que ella hace un episodio con Thalí y me metí y vi 13 minutos y yo dije ‘no, no puedo ver esto porque son 2 horas de episodio casi y creo que empezó fuerte’. Era mucha información recibirla en este momento”, finalizó.

