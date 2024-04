Scorsese prepara una biopic de Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio como protagonista

Tras el filme Killers of the Flower Moon, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a trabajar juntos en la película biográfica del mítico cantante Frank Sinatra.

De acuerdo con Variety, Leonardo DiCaprio será el encargado de interpretar al cantante en el filme, que también contará con Jennifer Lawrence, quien dará vida a la segunda esposa de Sinatra, la actriz Ava Gardner.

Este será el primer proyecto de Lawrence bajo la dirección de Martin Scorsese y el séptimo para DiCaprio, quien ha trabajado antes con el cineasta de 81 años de edad cintas como Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island y The Wolf of Wall Street.

Asimismo, el filme que aún no tiene nombre sería el segundo en el que DiCaprio y Lawrence trabajan juntos. Los actores trabajaron juntos por primera vez en el filme de Netflix Don’t Look Up.

Aunque —según Variety— las conversaciones con los actores están muy avanzadas, Tina Sinatra, hija del cantante, no ha dado su aprobación para la película. Ella está a cargo del patrimonio del artista.

De ser aprobada, Scorsese espera comenzar la producción de la película biográfica de Sinatra inmediatamente tras terminar su cinta sobre Jesús, cuyo rodaje está previsto para finales de este año.

Además de la biopic de Frank Sinatra, Scorsese está trabajando en la serie El cabo del miedo para Apple TV+ en colaboración con Steven Spielberg. Ambos serán productores ejecutivos.

Próxima película

En enero, Scorsese aseguró que tenía listo el guion de su próxima película: una adaptación al cine del libro A Life of Jesus, de Shūsaku Endō.

En una entrevista con Los Angeles Times, el director compartió algunos detalles sobre la película dedicada a las enseñanzas de Jesús que había anunciado el año pasado.

“Estoy tratando de encontrar una nueva forma de hacerla más accesible y quitarle la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, dijo Scorsese al medio estadounidense.

El cineasta reveló en ese momento que la historia se centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús, pero sin hacer proselitismo.

