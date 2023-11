Lamborghini que usó Leonardo DiCaprio en “Wolf of the Wall Street” será subastado

Un Lamborghini Countach que desempeñó un papel icónico en la película “Wolf of the Wall Street”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, será subastado el 25 de noviembre por Bonhams. Este evento tendrá lugar en la exposición “On the Grid: The Abu Dhabi Auction” en los Emiratos Árabes Unidos.

Lo que hace que este vehículo sea particularmente interesante es que se encuentra en un estado chocado, tal como lo dejó el personaje de Jordan Belfort en la película dirigida por Martin Scorsese hace aproximadamente una década.

Este Countach es uno de los 658 autos fabricados en la línea del 25 aniversario, según el sitio oficial de Bonhams. Si alguien desea adquirirlo, deberá estar preparado para desembolsar entre 1.5 y 2 millones de dólares.

Lo notable es que se venderá tal como apareció en la película. A pesar de su choque, se ha mantenido en perfecto estado. Como un atractivo adicional para el comprador, se incluirá un traje que Leonardo DiCaprio usó en la película cuando salió del auto, una silla del director y una tablilla firmados por Martin Scorsese, DiCaprio y Margot Robbie, remeras del equipo de la película, un DVD de la misma y cartas de autenticidad.

El Lamborghini Countach en cuestión es el mismo que Jordan Belfort utilizó en una de las escenas más icónicas de “El lobo de Wall Street”, en la que el personaje, bajo la influencia de las drogas, intenta abrir la puerta delantera.

Cabe mencionar que la producción de la película empleó dos ejemplares del mismo modelo, uno de los cuales se subastará por Bonhams, mientras que el otro, en perfecto estado, apareció solo brevemente en pantalla como vehículo de respaldo.

“El lobo de Wall Street” es una película dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 2013, basada en la historia real del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort. La película obtuvo cinco nominaciones en los Oscar 2013, incluyendo Mejor Película, y se encuentra disponible en HBO Max y Prime Video.

En diciembre, otra casa de subastas, Sotheby’s, ofrecerá una versión “intacta” del Lamborghini Countach de la película. Este automóvil es uno de los dos Lamborghini utilizados en la producción de Scorsese y se subastará por un precio similar, entre 1.5 y 2 millones de dólares. El evento de subasta se llevará a cabo el 8 de diciembre en Nueva York.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, por qué funciona su relación

“Killers of the flower moon (2023)” hizo su debut en las salas de cine de todo el mundo el pasado 20 de octubre, convirtiéndose rápidamente en un destacado evento cinematográfico del año. Esta monumental obra, dirigida por un incansable Martin Scorsese, está ambientada en la década de 1920, centrándose en la tribu de los Osage. Para contar la historia de los nativos americanos en Oklahoma, el director de “El irlandés” (2019) se ha apoyado en dos de sus colaboradores más cercanos y amigos: Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Una década después, Leonardo DiCaprio vuelve a colaborar con el maestro neoyorquino, demostrando la solidez de su relación a pesar de la diferencia de edad.

En una entrevista con la CNN, Martin Scorsese comparte cómo conoció a DiCaprio en la década de los noventa gracias a Robert De Niro, quien insistió en presentar al joven actor para el papel de Ernest Burkhart. Scorsese recuerda: “Me lo presentó cuando hicieron juntos ‘Vida de este chico’ (1993). En esa época, De Niro no solía presentarme a otros actores […], pero en este caso me dijo que era muy bueno y que debía trabajar con él”.

No obstante, la conexión entre director y actor va más allá de sus gustos compartidos. Al director de “Uno de los nuestros” (1990) le impresionó la actitud desinhibida de DiCaprio, quien, según él, parecía no preocuparse por nada, especialmente durante sus dos primeras películas juntos, aunque “en realidad estaba siendo muy valiente”.

