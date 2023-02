Quién es Eden Polani, la supuesta nueva novia de Leonardo DiCaprio

Recientemente Leonardo DiCaprio fue captado junto a una joven modelo durante la fiesta de lanzamiento del EP de la cantante Ebony Riley; todo ello no pasó desapercibido para los paparazzi y los fans del actor, quienes esparcieron rumores acerca de un posible romance, tomando en cuenta que el protagonista de cintas como “Titanic” y “The departed” se ha distinguido por tener novias menores que él.

La bella chica en cuestión se llama Eden Polani y es modelo; tiene los ojos verdes y el cabello castaño, aunque recientemente lo luce rojizo. De origen israelí, vive en Los Ángeles y trabaja para la prestigiada agencia ITM; hasta la fecha ha aparecido en la portada de tres revistas.

Eden -quien tuvo un romance con Gil Ofer, hijo de un rico empresario- no tiene cuentas en redes sociales como Twitter o TikTok, pero sí en Instagram, donde sus seguidores ascienden a 234,000; en las fotos publicadas ella aparece en varios países y acompañada de su hermana. Como dato curioso la modelo nació el 21 de marzo de 2003, año en el que DiCaprio mantenía una relación con la modelo Gisele Bündchen. Recientemente un informante declaró al sitio PageSix que el encuentro entre Leonardo y Polani no fue más que una coincidencia: “No hay nada de verdad en esto. Estaba sentado junto a Eden en una fiesta musical, junto con muchas otras personas. Es una tontería. Claramente Leo no puede estar saliendo con todas las personas con las que está en una habitación”. View this post on Instagram A post shared by Eden Polani (@edenpolanii) View this post on Instagram A post shared by Eden Polani (@edenpolanii)

También te puede interesar:

-Leonardo DiCaprio vuelve a las andadas: pasa año nuevo con Victoria Lamas, de 23 años

-Leonardo DiCaprio abre la billetera y compra por $10.5 millones la mansión de a lado de su casa