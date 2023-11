Leonardo DiCaprio celebra su 49 cumpleaños con glamour y compañía estelar

Leonardo DiCaprio no pasó solo su 49 cumpleaños este fin de semana. El actor, cuyo día especial fue el 11 de noviembre, celebró en compañía de la modelo Vittoria Ceretti, y un selecto grupo de celebridades en el restaurante Giorgio Baldi de Beverly Hills, California. El actor de “Titanic” y otros rostros conocidos, entre actores, músicos y más, fueron fotografiados entrando y saliendo del lugar.

Entre las numerosas caras conocidas que participaron en la ocasión, según TMZ, se incluyeron Lady Gaga, Salma Hayek, Snoop Dogg, Irmelin Indenbirken, Soleil Luna Frye, Scott Eastwood, Casey Affleck, Caylee Cowan, Kate Beckinsale, Zoe Saldaña, Marco Perego, Jordan Masterson, Lucas Sábado, 2 Cadenas, Rita Ora y Taika Waititi, Arroyo, Chris Roca, Corey Gamble, Emile Hirsch y Lucas Haas.

Aunque muchos de los invitados optaron por atuendos impactantes durante la velada, Leonardo mantuvo un perfil bajo con un traje completamente negro, acompañado de una gorra de béisbol y una mascarilla que lo protegía de los flashes exteriores. Vittoria, fotografiada por separado, lució un atuendo informal que incluía un top plateado sedoso bajo un abrigo negro, jeans desgastados y zapatos plateados brillantes.

El buen amigo de Leo, Tobey Maguire, también estuvo presente en la fiesta, siendo captados ambos en una mesa, disfrutando de la conversación y compartiendo el memorable evento que incluyó cena y bebidas. No está claro cuánto duró la fiesta, pero parecía haberse extendido hasta bien entrada la noche.

La celebración del cumpleaños de Leo tuvo lugar una semana después de que se informara que él y Vittoria ahora son “exclusivos” en su romance. La pareja ha estado saliendo durante dos meses, y según Us Weekly, él está “completamente enamorado”. Se mencionó que fueron vistos mostrando su afecto en una fiesta de Halloween el 28 de octubre, y se señaló que Leo “no lo hace tan a menudo”.

Leonardo DiCaprio se convierte en accionista de ID Genève, marca suiza de relojes sostenibles

Últimamente, es inusual ver a Leonardo DiCaprio luciendo un reloj. A diferencia de otras estrellas de Hollywood como George Clooney, Tom Cruise o Brad Pitt, el actor de 48 años ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a los relojes, prefiriendo dejar su muñeca al descubierto. Sin embargo, recientemente, ha hecho una elección que pocos esperaban.

Hace algunas semanas, la marca ID Genève anunció que entre sus accionistas se encuentra ahora Leonardo DiCaprio, el protagonista de la nueva película de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”. ¿Por qué eligió este actor a esta empresa suiza en particular? Pues, aparentemente, la firma comparte su preocupación por el medio ambiente.

ID Genève se describe a sí misma como “la pionera suiza de la economía circular y la primera marca de relojes de lujo ‘nativa de impacto'”, y ha cerrado una ronda de financiación de 2 millones de francos suizos (aproximadamente 2.2 millones de dólares) “con la participación de Leonardo DiCaprio, actor y defensor del medio ambiente”.

Fundada en 2020 por Nicolas Freudiger, Cédric Mulhauser y Singal Depery, ID Genève se destaca por ofrecer relojes mecánicos de alta gama con una durabilidad excepcional.

Para DiCaprio, comprometido con la ecología, esta asociación es coherente con sus principios, ya que ha sido un ferviente defensor del medio ambiente y creó su propia fundación en 1998 para la preservación del entorno. Además, siempre ha destacado su compromiso luchando contra el cambio climático.

Para su primer reloj con la marca, DiCaprio ha seleccionado el modelo ID Genève CIRCULAR S, con una caja de 41 mm de acero 100% reciclado que “se funde en un horno solar”, según Singal Depery, el diseñador y cofundador de la marca.

El brazalete del reloj, como todos los disponibles, está fabricado con materiales vegetales y es compostable. En este caso, la pulsera negra Treekind está hecha al 100% con residuos vegetales. Para añadir un toque distintivo a su reloj, DiCaprio ha optado por la esfera amarilla soleada, con un precio aproximado de 5,000 dólares.

