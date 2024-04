17 ofertas para celebrar y ahorrar este 4/20 en Popeyes, Wingstop, White Castle y más

Este 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, también conocido como el Día de la Hierba y como era de esperarse muchos restaurantes y marcas de alimentos tendrán ofertas muy especiales para que disfrutes mientras festejas. La celebración, no oficial, implica disfrutar del cannabis en sus diversas formas, incluyendo una categoría que cada vez es más grande: comestibles y bebidas con THC y CBD.

Casi la mitad de los estados del país han legalizado la marihuana y los cambios en la Ley Agrícola Federal de 2018, que permitieron la venta de cáñamo, ha dado como resultado un crecimiento en la categoría de comestibles y bebidas con estos dos compuestos. Sigue leyendo para conocer las ofertas en alimentos y bebidas especiales por el 4/20 que te ayudarán a ahorrar dinero mientras calmas los antojos de la fecha.

1. Popeyes

Para los antojos del 4/20, Popeyes presenta el sábado 20 de abril su Menú Munchies que incluye su sándwich de pollo en las presentaciones Classic, Spicy, Blackened y Spicy Blackened a solo $4.20 dólares. En el menú especial también habrá papas fritas cajón, macarrones con queso, puré de papas y más.

2. Fatburger

El sábado podrás obtener una Fatburger original por $4.20 cuando hagas tu pedido en sitio web de la marca. Esta promoción no es válida para compras en la tienda o con entrega de tercero. Solo aplica en las ubicaciones participantes, sin sustituciones ni complementos.

3. Insomnia Cookies

Insomnia Cookies, con sede en Filadelfia ofrecerá algunas delicias especiales durante este 4/20. Hasta el domingo 21 podrás conseguir una galleta clásica gratis con cualquier compra de $5 dólares en tienda cuando muestres la aplicación de la empresa o en línea con cualquier entrega. Además durante todo el fin de semana podrás obtener $4.20 dólares de descuento en los paquetes de 12 galletas cuando usas el código HAPPY420.

4. Cheba Hut

Todas las sucursales de Cheba Hut tendrán sándwiches “Nug” de 4 pulgadas a $4.20 dólares el sábado 20. Con cualquier compra también obtendrás un Frisbee de la marca Cheba Hut 4/20 gratis al comprar un Nug.

5. Wingstop

Hasta el domingo 21 de abril podrás disfrutar de la Hot Box de Wingstop con platos de pollo “salseados y salteados” con el THC de la cadena de restaurantes. La comida viene con tu elección de un sándwich de pollo, alitas clásicas, boneless de ocho piezas o filetes de pollo de tres piezas; además de papas fritas, una bebida de 20 oz y una guarnición con aderezo ranch. Podrás pedir tu paquete en Wingstop.com o en la app de Wingstop, hasta agotar existencias.

6. Gopuff y Ben & Jerry’s

Gopuff, el servicio de entregas, se alió con Ben & Jerry’s para una promoción especial por el 4/20: pintas de helado de por $4.20 dólares durante todo el sábado. Si eres miembro del servicio de suscripción FAM de Gopuff, podrás conseguir una pinta Half Baked de Ben & Jerry’s por $1 dólares a las 4:20 pm y hay un límite de 1 unidad por pedido.

7. White Castle

Los miembros del programa de lealtad ‘Craver Nation’ de White Castle podrán obtener una oferta BOGO, compre uno y obtenga otro gratis, por una Impossible Slider en la aplicación de la marca durante el sábado 20 de abril.

8. Cann

Cann, empresa de bebidas con infusión de cannabis desde 1999, tendrá descuentos por 4/20 en sus “tónicos sociales”. Los sabores incluyen jengibre, lemongrass, pomelo, romero, naranja sanguina, cardamomo y limón y lavanda. Podrás obtener hasta un 30% de descuento y un paquete de seis de 8 oz gratis si realizas tu pedido antes del domingo 21 de abril.

9. Bubbakoo Burritos

El sábado 20 de abril podrás conseguir churros gratis de las 3:00 pm a las 4:20 pm hora local, con cualquier compra de plato principal de Bubbakoo Burritos.

10. Twin Peaks

Para celebrar el 4/20 Twin Peaks ofrecerá aperitivos gratis con cualquier compra y podrás elegir entre Mozzarella Cheese Bites, Fried Pickles y Chipotle Queso & Chips. Además tendrán disponible el shot y cóctel de marihuana líquida del restaurante.

11. Do It Fluid de Snoop Dogg

Snoop Dogg, Death Row Records y Hill Beverage Company han anunciado que sus bebidas Do It Fluid con THC y CBD estarán disponibles a nivel nacional a partir de este 20 de abril, y las podrás encontrar en más de 260 tiendas de Total Wine & More en todo el país. Las bebidas de Do It Fluid, que se lanzaron en diciembre de 2020, también estarán disponibles para entrega en todo el país a través de DoorDash a partir del sábado.

Los sabores de Do It Fluid son: Blood Orange, Blue Razz, Cherry Limeade y Peaches N’ Honies, cada uno disponible en versiones solo con CBD y a $4.99 por lata; así como versiones con CBD y Delta-9 THC derivado del cáñamo a $5.99 por lata.

12. Smoothie King

Los miembros del programa de fidelidad Healthy Rewards de Smoothie King podrán obtener 420 puntos de bonificación el sábado 20 de abril en cualquier pedido realizado a través de la aplicación de la marca de batidos.

13. Smashburger

Smashburger, cadena con sede en Denver, tiene una oferta especial para este 20 de abril: cuatro Classic Smash Singles por solo $20 dólares. La oferta estará disponible en el sitio web, la aplicación y en las tiendas físicas de Smashburger y solo aplica a la carne de res, no a otras proteínas.

14. Pokeworks

Pokeworks tiene entrega gratuita hasta el domingo 21 de abril para celebrar el 4/20, no requiere pedido mínimo y la oferta solo es válida en ubicaciones participantes.

15. Sweedies

Si estás buscando una oferta en productos con THC, Sweedies tiene algo para ti en este 4/20. Los ’Sweedies Moon Rings’ que administrará una dosis baja de THC con infusión de cáñamo, para lograr un “efecto de risa suave que mejora el estado de ánimo” en 15 minutos, en su presentación de 10 gomitas tendrán un 15% de descuento el resto del mes con el código TODAY15.

16. &pizza

Los miembros del program de lealtad ‘Dead Presidents’ de &pizza recibirán cupones especiales de un solo uso en su aplicación por el 4/20. Entre ellos encontrarás $4.20 dólares de descuentos en pedidos de $20 dólares o más el viernes y durante el sábado $4.20 en pizzas durante todo el día con ‘rolling papers’ gratis de &pizza.

17. Call of Duty

Y si creías que solo marcas de bebidas y alimentos se unirían a la celebración del 4/20, es porque no has escuchado de la promoción que tiene Call of Duty, videojuego que tendrá disponibles este sábado a Cheech y Chong como personajes jugables en Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Warzone Mobile. Para jugar como Cheech y Chong puedes comprar el paquete de 3000 puntos Call of Duty, lo que te dará acceso a jugar como ambos en los tres títulos antes mencionados.

