El rapero Wiz Khalifa revoluciona la industria del cannabis y se asocia con Dr. Dabber

No es un secreto que muchos artistas y sobre todo el hip hop se han avocado a la industria del cannabis. Sobre todo los que viven en los estados donde es legal el consumo de manera recreativa. Por eso, el rapero Wiz Khalifa tienen rato dedicado a esta área a novel empresarial. Wiz Khalifa durante una carrera en el NASCAR en Los Ángeles. Foto: Jared C. Tilton/Getty Images.

Foto: Getty Images

Sin embargo, ahora se ha preocupado por la salud en el mismo renglón y, junto a Dr. Dabber, lanzaron un dispositivo que protege a los consumidores de cannabis de los estragos de los vapes en cuanto a salud. Se llama Limited Edition XS Nano portátil.

Por mucho tiempo, la industria del cannabis se ha encargado de testear productos que no dañen, o al menos buscando menor intensidad, los pulmones de los consumidores. 50 Cents y Snoop Dog son otros uno que también ha hecho pruebas de productos y dispositivos.

Ahora, Wiz Khalifa y Dr. Dabber revolucionan la industria con un dispositivo que tiene características termogénicas y con unos cambios de colores cuando se tiene en la mano. Avisando de esta manera, cuando la temperatura represente un daño visible y sobre pase el calor.

Wiz Kahlifa se posicionó en la industria del cannabis

Wiz permanece en el centro de la industria del cannabis y representa una de las marcas más fuertes de la industria del cannabis. Por esta razón es que Dr. Dabber se convirtió en el socio de Khalifa y juntos lanzaron el producto más tecnológico que hay actualmente en el mercado.

Dr. Dabber es una de las marcas de marihuana que ha liderado el mercado. Por su parte, Wiz Khalifa tiene una de la marca cannabis más competitiva del mercado y la más comprada por los artistas también. El Nano Vaporizador Thermochromic XS se puede en comprar en el sitio web de la firma y sus creadores aseguran que los clientes pueden confiar en el producto que además cabe en la palma de la mano.

Wiz Khalifa en pro del vapeo consciente

Dr. Dabber y Khalifa Kush planean cambiar la experiencia de vapeo para siempre. Dicen que el hecho que las propias manos de los clientes alterarán el producto mientras está en uso. Además, los cambios de color proporcionan un estado de relajación con un diseño de vanguardia. View this post on Instagram A post shared by Dr.Dabber® (@drdabber)

“Como líderes de la industria, nos esforzamos constantemente por ampliar los límites de la innovación y redefinir la experiencia del cannabis”, dijo Jamie Rosen, director ejecutivo de Dr. Dabber.

Por su parte, el intérprete de See You Again ft. Charlie Putt y Kooda con Tekashi 6ix9ine dijo: “Ha sido increíble trabajar con el equipo de Dr. Dabber para crear un dispositivo superúnico que da vida a la experiencia de Khalifa Kush a través de una ingeniería loca”.

