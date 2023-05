Eladio Carrión eleva el nivel del género urbano y estrena videoclip con 50 Cent, “Si Salimos”

El exponente del trap, Eladio Carrión, acaba de hacer uno de los estrenos más importantes en su larga carrera dentro del género urbano, el videoclip de “Si Salimos“. El tema es una colaboración con el cantante de hip hop, 50 Cent.

Por supuesto, esto hace que Eladio Carrión eleve el género urbano a un nivel que pocos lo han hecho. Otro de ellos es su gran amigo y también exponente del trap, Anuel AA. Desde que se estrenó la canción hace unos meses, hasta ahora que se lanza el videoclip, el tema tiene 19 millones de reproducciones solo en YouTube y Spotify.

El video, producido por Film Heads, coloca a Eladio Carrión y 50 Cent en la piel de verdaderos protagonistas de un film de “mafias”bad boys” de Nueva York. Ciudad donde además se hizo el videoclip y lugar natal del intérprete de “In Da Club” y “21 Questions”. El director fue Eif Rivera.

Eladio Carrión y 50 Cent escribieron a dos manos

Ambos cantantes plasmaron parte de la letra de “Si Salimos”. Por supuesto, se puede sentir el sabor caribeño del cantante de género urbano. Los negocios, las promesas y las traiciones también se ven representados en el videoclip.

El lanzamiento de este video llega a pocos días de la primera edición de Sauce Boyz Fest, el mega evento que encabeza Eladio Carrión junto a una extensa participación de artistas internacionales como Wiz Khalifa, Bizarrap, Duki, Tokischa,Young Miko y Yovngchimi, entre otros. Mismo que se está llevando a cabo hoy en Mayagüez, Puerto Rico y que se extenderá otros días.

Actualmente, Eladio Carrión se encuentra en su gira “The Sauce USA Tour” con el que irá a las principales ciudades del país. View this post on Instagram A post shared by Eladio Carrion (@eladiocarrion)

