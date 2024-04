A sus 89 años, Eric del Castillo sufre accidente durante las grabaciones de “Vivir de amor”

A solo unos meses de dar la bienvenida a sus 90 años, el actor Eric del Castillo demuestra que su pasión por la actuación se mantiene intacta y volverá a los foros de televisión tanto como se pueda. Fue justamente durante su participación en el melodrama “Vivir de amor”, que el famoso protagonizó tremendo accidente que afectó su mano.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el papá de Kate del Castillo dio detalles sobre el aparatoso incidente que ocurrió mientras grababa algunas escenas de la producción de Televisa en las que Emmanuel Palomares se peleaba con Juan Diego Covarrubias.

Como resultado de los movimientos acelerados de la coreografía de la pelea, un cuadro se desprendió de la pared y cayó sobre la mano de Eric del Castillo, causando una lesión que alarmó al equipo de producción.

“Se espantaron porque me salió un chorro de sangre“, expuso ante sus colegas, para luego preguntar con un ápice de humor: “‘No se me cayó el dedo, ¿verdad?’”.

Bajo esta misma tesitura informó que se encuentra de maravilla luego de ser atendido de forma pertinente: “Una semana con esto, no me pusieron sutura, pero me atendieron luego luego los paramédicos de Televisa, son gajes del oficio. En el cine me di tanto catorrazo, odio que se pare la producción por cosas como esas”, añadió.

Asimismo, del Castillo informó que tras haber culminado su periodo de grabaciones con esta producción, espera poder recuperarse del ritmo ajetreado al que estuvo sometido por un tiempo.

“Quiero descansar, esta telenovela fue muy pesadita porque tuve mucho trabajo, tuve un personaje central en la historia y eso cansa un poquito por los llamados, pero feliz. Nunca había estado tan contento en una telenovela como en esta. Era el único vejestorio”, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Eric del Castillo se sincera y revela que él y su esposa llevan años durmiendo separados

• Eric del Castillo rompe el silencio ¿Padece demencia senil?

• Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, confiesa estar deprimido y habla sobre la muerte | VIDEO