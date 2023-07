Eric del Castillo, padre de Kate del Castillo, confiesa estar deprimido y habla sobre la muerte | VIDEO

El pasado 22 de julio la casa de los Del Castillo estuvo de fiesta pues el patriarca, Don Eric del Castillo celebró 89 años de vida. Eso lo puso a reflexionar sobre la vida y la muerte, y ante ello hizo una desoladora confesión, pues asegura que le teme a la muerte y confesó que eso le deprime.

Fue previo a que el primer actor recibiera una presea que celebra su trayectoria artística, algo que le agrada pero que, pese a todo, le hace sentir triste al mismo tiempo ya que muchos de sus amigos en el medio artístico han perecido.

Por eso Don Eric se sinceró y reveló que de plano le deprime mucho llegar a un evento y darse cuenta de que muchos de sus mejores amigos se han adelantado ya.

Y es que el fallecimiento de diversas figuras del Cine de Oro de ha incrementado en los últimos meses. Por ello, Del Castillo reveló con pesar que ahora él es el mayor de todos y eso le hace reflexionar sobre la vida y la muerte.

“No sé si merezco este premio o no, yo creo que sí porque he sido muy respetuoso de mi carrera, nunca le he fallado a ningún productor ni llegado tarde a mis llamados” ERIC DEL CASTILLO

Dio a conocer el actor de telenovelas como “La Mentira” o “Apuesta por un amor”, al comenzar su charla con medios de comunicación. Esto significó la puerta para hablar más del tema sobre el fallecimiento de sus queridos amigos, entre los que destacó a Andrés García e Ignacio López Tarso.

“Me da tristeza estar solo, estar tan solo, ya mis compañeros se han ido la mayoría, me estoy quedando solo. Me tocó todavía hablar con Andrés García, darle un abrazo a López Tarso y voy volteando y me voy quedando solo. Sé que están bien porque fueron muy buenos hombres, deben estar gozando de Dios” ERIC DEL CASTILLO

Pero no todo fueron malas noticias, pues Don Eric reveló cómo festejó su cumpleaños 89, el cual pasó a lado de su esposa y su hija Verónica, así como su nieto. Siendo la gran ausente Kate del Castillo. Quien prefirió apoyar a los guionistas de Hollywood antes que celebrar a su padre.

“Ahora me tocó ser el mayor de los actores, antier cumplí 89 años allá en San Miguel de Allende me festejó mi mujer, mi hija Verónica y mi nieto, muy contento. ¿Kate? ella es harina de otro costal. Me platicó que ella también se anexó a la protesta porque en Estados Unidos no existe el derecho de autor, no es como aquí en la ANDI que nos reparten, el autor no pierde la propiedad de su arte ni el actor de su imagen” ERIC DEL CASTILLO

Para culminar su participación, don Eric del Castillo volvió a reflexionar sobre la muerte de actores de su época en el Cine de Oro y aclaró algo sobre sí mismo y la actuación.

“Qué está malita (Silvia Pinal)? ¿Se han dado cuenta que ya no tenemos figuras? nos estamos quedando solos, de verdad. Ya no hay un Jorge Negrete, un Pedro Infante, una Marga López, una María Félix. Yo nunca me consideré un actor, yo estoy en esta profesión por vocación”. ERIC DEL CASTILLO

