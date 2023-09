Eric del Castillo rompe el silencio ¿Padece demencia senil?

Bien dice el refrán mexicano “Y sigue la mata dando”, que quiere decir que no dejan de insistir en algo que ya parecía resuelto. Tal es el caso de Don Eric del Castillo, famoso actor y padre de la también actriz, Kate del Castillo.

Pues en esta ocasión de nuevo aseguraron que Don Eric estaría presentando serios problemas de salud, pues a sus 89 años de edad estaría sufriendo demencia senil. Algo que el propio histrión desmintió totalmente.

Incluso Don Eric aprovechó para decir ante las cámaras del programa Hoy y de diversos medios de comunicación, que tiene planes a futuro, esto con el objetivo de seguirse conservando en un buen estado físico.

Diversos medios mexicanos aseguraron que el padre de Kate estaba pasando por un momento difícil de salud por lo que sus famosas hijas Verónica y Kate del Castillo estarían preocupadas por él.

Esto lo comunicó la conductora Michelle Ruvalcaba, quien dio a conocer al programa “Venga la Alegría” de TV Azteca que el actor podría estar padeciendo demencia senil.

Por ello Don Eric decidió romper el silencio y revelar ante las cámaras cuál es su verdadero estado de salud para acabar de una vez por todas las especulaciones sobre su salud.

Fue en una charla con el show matutino de “Hoy”, donde el primer actor fue cuestionado sobre su estado de salud a lo que éste reveló que tiene algunos problemas debido a golpes que se ha dado a lo largo de la vida, sin embargo, ya se encuentra atendiendo ese problema.

“De la vista tengo el problema de la mácula, pero fuera de eso, ando un poquito malo de la rabadilla, de los golpes que me he dado en esta carrera, caídas de caballo y todo, pero bendito sea Dios me estoy atendiendo, estoy haciendo terapia cada tercer día, con un poquito de dolor, no puedo estar parado tanto tiempo, me canso parado, pero por lo demás estoy bien”

Durante la misma charla, el histrión de 89 años de edad confesó que se encuentra en pleno tratamiento para atender dichos padecimientos, pero descartando que sea demencia senil como se aseguró en TV Azteca.

Ya que Del Castillo confesó que tiene problemas de índole lumbar, que le impiden permanecer mucho tiempo de pie, dijo que próximamente tiene planes para seguir cuidando su salud y su físico.

Pese a su edad, Don Eric del Castillo quiere seguir dando la mejor impresión a su público, pues tiene en mente meterse al gimnasio para así conservar su buena salud.

“Me voy a inscribir junto con mi esposa, porque cuando uno ya está mayor hay que hacer ejercicio y estar en forma y más si me dedico a esta profesión”, confirmó Eric del Castillo

Finalmente, el actor confirmó que pasó unos días a lado de su hija Kate del Castillo y el novio de ésta y confirmó que es un gran muchacho con quien la ve muy feliz y tiene una gran relación.

