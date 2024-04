Bianca Censori, esposa de Kanye West, recorre el parque de Disneyland con los pies vendados 

Vaya revuelo causó la esposa del rapero Kanye West, Bianca Censori, con su más reciente modelito para una tarde de paseo en Disneyland. Y es que, contra todo pronóstico, la famosa decidió olvidarse de sus zapatos y caminar descalza, ¡y con los pies vendados!

La diseñadora australiana se dejó ver de la mano del cantante paseando por el parque de diversiones ante la mirada curiosa del resto de visitantes. ¿La razón? Parte de su look consistió en cambiar su calzado por unas vendas que dejaron a la vista sus dedos y talones.

A la par de este detalle, Bianca Censori lució extravagante en un modelito compuesto por un conjunto de biker shorts y croptop en color beige que acompañó con una sobre prenda tipo babero.

Como era de esperarse, las imágenes de Yeezy y su esposa no tardaron en circular a través de redes sociales, desatando una ola de opiniones divididas que se vieron reflejadas a través de los comentarios.

“Esta pobre mujer, cómo la obligan a hacer ese tipo de cosas”, “Sin zapatos. No gracias”, “Trato de entenderla pero de verdad no puedo”, “Es como si Kanye no quisiera que su esposa utilice ropa” y “Sus pies deben de dolerle por caminar tanto tiempo sin zapatos”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Por el contrario, no faltaron aquellos internautas que salieron al rescate del ex esposo de Kim Kardashian, argumentando que al igual que con su música, su gusto en moda es incomprendido: “Se ven muy felices, déjenlos ser”, “Me encantan juntos, no sé de qué hablan” y “Ella sí lo apoya en sus ideas”, destacan en plataformas como X e Instagram.

