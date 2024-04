La opinión de Pato O’Ward sobre Checo Pérez: “Está contra los mejores pilotos en la historia”

La longevidad de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1, ya en su temporada 14, es algo que su colega y compatriota mexicano Pato O’Ward reconoce y valora.

“Yo a Checo lo admiro mucho, todo lo que ha podido lograr”, dice Pato O’Ward, el piloto mexicano de la serie IndyCar en entrevista con La Opinión.

“Checo está contra los mejores pilotos que la Fórmula 1 ha visto en la historia. Entiendo que la posición en que está no es la más facil, pero me alegra por él que tiene un carro que puede ganar carreras, que puede estar en el podio consecutivamente”, agrega O’Ward acerca de Pérez en el inicio de la temporada 2024 de la F1.

Mientras Checo Pérez fue subcampeón mundial el año pasado y marcha segundo en la actual temporada detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, Pato O’Ward fue cuarto lugar en la IndyCar la temporada anterior y de cara al Gran Premio de Long Beach este domingo, tercera fecha de la serie, ocupa el segundo puesto a bordo de su Arrow McLaren.

O’Ward es además el piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 y en la entrevista con La Opinión explicó lo cerca que está de poder unirse a la máxima categoría. Por ahora, él se enfoca en sus objetivos en la IndyCar y observa lo que sus colegas de McLaren, otros pilotos y obviamente Checo Pérez hacen en la F1.

“Tiene un auto con qué y realmente ya ahorita está en sus manos para sacarle provecho a esa gran oportunidad que tiene”, comenta O’Ward, de 24 años, sobre Pérez, de 34.

O’Ward no siente que la popularidad de Checo le haya beneficiado

O’Ward, originario de Monterrey, no piensa que el éxito de Checo Pérez realmente haya influido para darle impulso a su carrera y más bien ha sentido un impulso a causa del crecimiento del deporte motor y el aumento de fans por el automovilismo.

“Realmente yo no creo que sea por Checo, yo digo que fue por una euforia que antes existía por Adrián Fernández, por Mario Domínguez, por la serie Cart, que ahora es la IndyCar… está reviviendo un poco eso”, opina O’Ward.

El piloto de Arrow McLaren también piensa que Verstappen no tiene rival.

“En Fórmula 1, pongas a quien pongas al lado de Verstappen no le van a ganar en un campeonato, no le ganan. Puede que le ganen si tiene muchas fallas Max, pero si no tienen fallas no le van a ganar”.

Pato O’Ward estuvo el jueves en el Museo Petersen del Automóvil en Los Ángeles, donde convivió con niños latinos y tuvo otras actividades previo al Gran Premio de Long Beach de IndyCar. Crédito: Petersen Automotive Museum/Mitokino | Cortesía

El Gran Premio de Long Beach está en la lista de Pato O’Ward

En cuanto a la carrera del domingo en Long Beach, Pato O’Ward dice que tiene muchas ganas de ganarla.

“Contento de que vamos a regresar a una pista que conocemos… Y a un mercado enorme, mucho mexicano que viene a apoyar”, dice O’Ward acerca de competir en la carrera de autos más importante que hay en el sur de California. “Después de la Indy 500, esta es la carrera que sigue. Es una que sí está en mi lista de ganar, que me encantaría ganar”.

Pero O’Ward le tiene respeto al circuito callejero de Long Beach: “Es una pista que no te perdona errores; cometes un error y hay un muro de concreto esperándote”.

Cuando La Opinión le preguntó a O’Ward sobre el desgaste físico que hay para un piloto, el regiomontano revela que correr en IndyCar es mucho más exigente que en otras serie como la propia F1, donde la dirección asistida o “power steering” es similar al manejo de autos normales de calle. En IndyCar no existe eso.

“Entonces todas las fuerzas se van directo a los brazos del piloto y es como si tienes una pesa de 35 libras. Imagínate nada más estar así por dos horas y media”, relata O’Ward. “Es duro en tus muñecas, muy duro en tus dedos, en los brazos. Terminas y quema, quema, porque es muy duro. Y también el cuello”.

En el siguiente video se puede apreciar la fuerza que implica conducir un auto IndyCar a la que se refiere O’Ward.

Pero no es queja. Pato O’Ward adora su trabajo y dice que quiere seguir haciéndolo el resto de su vida.

“Esta hambre para ganar es porque a mí me encantan los autos: lo duermo, lo sueño, lo respiro. Es mi vida y no lo cambiaría por nada”, afirma.

Finalmente, Pato O’Ward recalca el orgullo que siente por México.

“Honrado de poder llevar la bandera de mi país. La tengo anclada en la espalda”, dice. “Yo siempre he dicho que yo soy raza, yo soy parte de la raza y me gusta ganar… Estamos en esto para ganar. No estamos aquí para ser tercero, cuarto, quinto o sexto”.

La comunidad mexicana del sur de California celebraría en grande si ese triunfo llega este domingo.

